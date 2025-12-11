Loris Karius e Diletta Leotta di nuovo in attesa: l'annuncio della conduttrice Dazn

Nuovo figlio in arrivo per la coppia formata da Loris Karius e Diletta Leotta. A darne l’annuncio è la stessa conduttrice di Dazn: “Questo Natale non potevamo desiderare un regalo più bello. Aria sta diventando una sorella maggiore, e i nostri cuori sono pronti a dare il doppio dell'amore".

Il portiere, attualmente allo Schalke 04, e il volto più noto dell’emittente del campionato di Serie A hanno già una bimba, Aria, nata ad agosto 2023.