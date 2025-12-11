Nemmeno un minuto per Mbappè in Real-City, Xabi Alonso: "Non poteva entrare"

Le condizioni di Kylian Mbappé restano un caso aperto in casa Real Madrid. Il francese era in lista con il Manchester City, ma non ha giocato nemmeno un minuto nella gara con gli inglesi, e non è certo che possa recuperare per la prossima sfida con l’Alavés. Nel post partita Xabi Alonso, già al centro delle critiche prima di essere rimontato da Guardiola, ha spiegato che la situazione resta indefinita: "Mbappé non era in grado di giocare e non sappiamo ancora se potrà giocare contro l’Alavés. Dobbiamo aspettare e vedere".

Il problema risale alla gara contro il Celta Vigo, quando l’attaccante ha avvertito un fastidio al ginocchio sinistro già nel primo tempo. Pur non trattandosi di un infortunio grave, le sensazioni successive non sono migliorate, ed è per questo che il club mantiene una linea rigidissima: nessun rischio, soprattutto con un giocatore simbolo come Mbappé.

L’emergenza in casa Real Madrid è però molto più ampia. Contro l’Alavés, Xabi Alonso dovrà fare i conti con una squadra decimata, soprattutto in difesa: out Carvajal, Alexander-Arnoldt, Mendy, Carreras, Fran García, Alaba e Militao, con Huijsen in dubbio. A centrocampo mancherà anche Camavinga, mentre in attacco Endrick è squalificato.Se Mbappé non dovesse farcela, il totale delle assenze salirebbe a undici, fotografando un quadro complicatissimo per il Real Madrid.