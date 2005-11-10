Inter, Esposito: "Adesso sto bene. La Nazionale non è un dovere ma un onore"

Dopo il successo contro il Como, l'attaccante dell'Inter Francesco Pio Esposito ha parlato ai microfoni di SportMediaset: "L'abbiamo incanalata con l'approccio che ci è un po' mancato ad inizio stagione. Siamo contenti di aver dimostrato a noi stessi questo e stasera è stato fondamentale".

Cosa è cambiato?

"Credo un po' di tutto. Quando succedono cose che non vanno bene si analizzano e si lavora. Non si migliora da un giorno all'altro ma stiamo dimostrando che nelle ultime due partite ci sono stati belli approcci e belle vittorie".

E tra l'altro hai fatto gol. Questo forse ti ripaga il brutto periodo.

"Sono state un paio settimane in cui non ero forse al top della forma. In una stagione può capitare. Ora sono contento di stare bene fisicamente perché poi tutto viene di conseguenza".

Che messaggio date dopo questa partita?

"Il messaggio è di pensare partita per partita e di affrontarle in maniera molto seria".

Ora c'è la Nazionale.

"E' sempre un onore. Non è un dovere. Da domani (oggi ndr) si pensa già alla Nazionale".