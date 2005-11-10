Como, Douvikas non segna mai all'Inter. E Fabregas cade per due errori fatali (non suoi)

Avrà anche perso il quarto posto in favore del Milan, trionfante (2-1) sul Genoa e abile a centrare il sorpasso, mentre l'Inter si conferma la chimera imbattibile per la formazione di Cesc Fabregas. Al di là dei due errori fatali che hanno cambiato la partita in sette minuti, Tasos Douvikas è stato risucchiato dalla difesa nerazzurra. Ma il percorso svolto fin qui dal Como Como resta virtuoso.

Sbagli e paghi

La regola inscalfibile quando incontri una big sul tuo cammino è non commettere errori che poi pagheresti cari. Almeno un gol e mezzo il Como se lo sarebbe potuto risparmiare, probabilmente. Da un errore di misura di Nico Paz è scattata la transizione di 5 passaggi per la banda di Cristian Chivu fino all'area lariana. Nen due uomini (Valle e Baturina in ritardo) si sono fatti attrarre centralmente su Thuram, Kempf è rimasto nella terra di mezzo in area, così il servizio per uno Spence liberissimo ha aperto la porta a Pio Esposito sulla marcatura rivedibile di Ramon. Il raddoppio? Lì nasce la leggerezza evitabile, su traversone di Dimarco perfettamente intercettato da Valle, peccato la deviazione sia tutt'altro che a spazzare, la palla caramboli dalle parti del centravanti francese dell'Inter che di prima intenzione ha girato il 2-0 in porta. Sotto le gambe di Robert Sanchez. Tutto in sette minuti che hanno pesato enormemente, psicologicamente e di riflesso sulle gambe.

Douvikas dov'era?

Insieme a Cagliari e Milan, l'Inter continua a rimanere una delle tre squadre contro cui Tasos Douvikas ha disputato quattro partite di Serie A senza mai trovare il gol o fornire assist. Con le due milanesi è presto spiegata, probabilmente, la motivazione: troppo solo là davanti, nella morsa di centrali di esperienza e rocciosi come i vari Akanji, Bastoni e Carlos Augusto per i nerazzurri, così come con i rossoneri per via della bastione eretto da De Winter-Tomori-Pavlovic. Eppure questa stagione mancano ancora due incroci con i sardi, al rientro dalla sosta nazionali, mentre per i rossoneri servirà attendere dicembre inoltrato.

Diamo i numeri

Il Como resta a 23 punti nelle prime 11 partite di questa Serie A (7V, 2N, 2P), è rimasto a secco al "Meazza" nonostante l'incrocio dei pali scheggiato da Nico Paz, con 18 gol realizzati lungo il campionato. La squadra azzurra, prima di questa gara, ha inoltre superato il proprio record di marcature nelle prime 10 partite di massimo campionato, avendo raggiunto tale cifra in precedenza non prima della 12ª giornata, nelle stagioni 1949/50 e 1950/51. Certamente due sole sconfitte in Serie A sono un risultato notevole che permette ai lariani di mantenersi sempre a contatto della zona Champions, seppur fuori a -1 (presieduta dai rossoneri di Ruben Amorim). Ma ora, con la sosta nazionali, per alcuni ci sarà modo di ricaricare le batterie. Altri infortunati cercheranno di recuperare appieno. Altri ancora invece dovranno fare gli straordinari negli impegni con le rispettive selezioni.