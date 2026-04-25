Fiorentina-Sassuolo, le probabili formazioni: Gudmundsson falso nove, c'è Garcia in difesa

Le ultime dai campi e le probabili formazioni di Fiorentina-Sassuolo (Domenica 26 aprile, ore 12.30, arbitra Marinelli, diretta tv su DAZN):

Come arriva la Fiorentina

Complice la squalifica di Pongracic e l'infortunio di Gosens, contro il Sassuolo Paolo Vanoli sarà costretto a ridisegnare la sua difesa, con Comuzzo in vantaggio su Rugani per affiancare Ranieri e Dodo e Balbo sulle corsie esterne davanti a De Gea. Con l'intoccabile Fagioli in cabina di regia, le mezze ali saranno Mandragora da una parte e Ndour dall'altra. Sulle corsie esterne Harrison agirà a destra, mentre a sinistra c'è Solomon. Con Kean out e con Piccoli che convive da qualche settimana con dei problemi fisici, l'idea è quella di optare per Gudmundsson come falso nove. (da Firenze, Niccolò Righi)

Come arriva il Sassuolo

Niente sconti dalla Corte Sportiva d'Appello per Berardi che dopo aver saltato il Como per squalifica salterà anche la gara di Firenze. Rientra Doig ma si accomoda in panchina, gioca Garcia dal 1', mentre Walukiewicz, Idzes, Muharemovic dovrebbero confermare il posto davanti al rientrante Muric. Centrocampo a tre con i soliti Thorstvedt, Matic e Koné. In avanti dovrebbe essere Volpato a rimpiazzare Berardi con Laurienté a sinistra e uno tra Nzola e Pinamonti a fare da riferimento centrale. (da Sassuolo, Antonio Parrotto)