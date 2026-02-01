TMW Juventus, visite mediche per Oboavwoduo. Arriva dal City e verrà aggregato alla Next Gen

Rinforzo in prospettiva per la Juventus, che si è assicurata dal Manchester City il duttile attaccante Justin Oke Oboavwoduo, classe 2006 che il club bianconero ha intanto deciso di aggregare alla formazione Next Gen guidata da Massimo Brambilla e militante nel campionato di Serie C, Girone B. Come si evince dal video di TuttoMercatoWeb.com, il calciatore è arrivato al JMedical per le visite mediche che precederanno la firma sul contratto; a questo, poi, farà seguito il comunicato del club.

Saranno quindi resi noti più tardi gli estremi contrattuali del neo acquisto bianconero.