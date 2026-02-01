Reggiana-Juve Stabia, le formazioni ufficiali: in avanti, Gondo vs Maistro-Gabrielloni
Con la serata di venerdì, si è ufficialmente alzato il sipario sulla 22ª giornata del campionato di Serie B, che si concluderà poi nella giornata di odierna, con gli ultimi due match rimasti. Il primo dei quali si giocherà alle ore 15:00.
Di scena, al 'Mapei Stadium' Reggiana e Juve Stabia, con la formazione ospite che schiera il tandem Maistro-Gabrielloni mentre Dionigi si affida a Gondo come unica punta.
Di seguito, le formazioni ufficiali:
REGGIANA (3-4-2-1): Seculin; Papetti, Rozzio, Libutti; Rover, Charlys, Belardinelli, Bozzolan; Girma, Portanova; Gondo. All.: Dionigi
JVUE STABIA (3-5-2): Confente; Giorgioni, Varnier, Bellich; Mannini, Mosti, Correia, Zeroli, Cacciamani; Maistro, GabrielloniAll.: Abate.
Di seguito, il punto sul turno:
SERIE B, 22ª GIORNATA
Già giocate
Bari – Palermo 0-3
57' Le Douaron, 67' Pohjanpalo, 82' Ranocchia
Avellino – Cesena 3-1
8' Olivieri (C), 17', 38' e 62 Biasci (A)
Empoli - Modena 0-0
Sudtirol - Catanzaro 2-1
3' Zedadka (S), 6' Pittarello (C), 21' Merkaj (S)
Venezia – Carrarese 2-1
26' Busio (V), 53' Hasa (C), 83' Schingtienne (V)
Virtus Entella - Frosinone 1-1
49' Cuppone (V), 90'+5 Fiori (F)
Pescara - Mantova 2-2
17' [rig.] e 60' Ruocco (M), 30' Caligara (P), 74' Meazzi (P)
Sampdoria - Spezia 1-0
90'+1 Ricci
Domenica 1° febbraio 2026
Ore 15.00 - Reggiana – Juve Stabia
Ore 17.15 - Padova – Monza
A seguire, riportiamo quella che è la classifica sinora maturata:
Venezia 47
Frosinone 46
Monza 41*
Palermo 41
Cesena 34
Modena 34
Juve Stabia 33*
Catanzaro 32
Carrarese 29
Empoli 28
Sudtirol 28
Avellino 28
Padova 25*
Sampdoria 22
Virtus Entella 21
Reggiana 20*
Bari 20
Mantova 20
Spezia 20*
Pescara 15
*una gara in meno