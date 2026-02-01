Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Serie C, 24ª giornata: dopo 45', Vicenza già avanti di due reti. Cittadella fermato sul pari

© foto di www.imagephotoagency.it
Claudia Marrone
Oggi alle 13:20Serie C
Claudia Marrone

Con la serata di venerdì, è tornato in campo il campionato di Serie C, con la 24ª giornata che si concluderà poi domani sera con i due match delle ore 20:30, che prenderanno il via mezzora dopo la chiusura del calciomercato invernale. A ogni modo, la domenica di terza serie ha già preso il via, perché alle ore 12.30 è sceso in campo il Girone A.

Persino con due gare, che stanno riguardando un po' gli antipodi della classifica, e che hanno da poco mandato in archivio i primi tempi. In quel del 'Tombolato', l'AlbinoLeffe sta tenendo testa ai padroni di casa del Cittadella, con il match che dopo i primi 45' è fermo sullo 0-0, mentre la Pro Patria sta già affondando con il Vicenza, corsaro in terra bustocca sul punteggio di 0-2; strada in salita per i lombardi.

Di seguito, il punto della situazione dei tre gironi:

24ª GIORNATA – 30-31 GENNAIO e 1-2 FEBBRAIO 2026
GIRONE A
Ora in campo (parziale)
Cittadella - Albinoleffe 0-0
Pro Patria - Vicenza 0-2
24' Stuckler, 29' Cappelletti
Domenica 1° febbraio
Ore 14.30 – Pro Vercelli - Novara
Lunedì 2 febbraio
Ore 20.30 – Giana Erminio - Union Brescia (Diretta Rai Sport)
ore 20.30 – Renate - Alcione Milano
Già giocate
Arzignano Valchiampo - Triestina 4-1
31' e 45'+1 Lakti (A), 52' Mattioli (A),67' Okolo (T), 71' Lanzi (A)
Dolomiti Bellunesi - Virtus Verona 1-0
54' Marconi
Trento - Lecco 1-1
85' Candelari (T), 90'+6 Metlika (L)
Inter U23 - Pergolettese
Ospitaletto Franciacorta - Lumezzane

Classifica: Vicenza 59, Lecco 45*, Union Brescia 43, Inter U23 38*, Alcione Milano 36, Cittadella 36, Trento 35*, Renate 35, Giana Erminio 32, Lumezzane 32*, Arzignano Valchiampo 30*, Pro Vercelli 29, Dolomiti Bellunesi 28*, Novara 27, Ospitaletto 26*, AlbinoLeffe 25, Pergolettese 20*, Virtus Verona 19*, Pro Patria 12, Triestina 1*

N.B. - *una gara in più
Triestina penalizzata di 23 punti dalla Giustizia Sportiva

GIRONE B
Già giocate
Ascoli - Livorno 3-1
8' e 35' Gori (A), 13' D'Uffizi (A), 17' Baldi (L)
Guidonia Montecelio - Arezzo 0-0
Perugia - Ravenna 1-1
18' Montevago (P), 32' Tenkorang (R)
Pianese - Vis Pesaro 1-2
26' Martey (P), 36' Vezzoni (V), 87' Stabile (V)
Bra - Gubbio 1-0
35' Sinani
Campobasso - Pontedera 3-2
22' Vitali (P), 50' Bifulco (C), 58' Salines (C), 77' Gargiulo (C), 90'+1 Nabian (P)
Carpi - Sambenedettese 0-0
Domenica 1° febbraio
Ore 14.30 – Juventus Next Gen - Pineto
Ore 14.30 – Ternana - Torres
Riposa – Forlì

Classifica: Arezzo 53, Ravenna 46, Ascoli 43, Pineto 36*, Campobasso 33, Pianese 31, Vis Pesaro 30*, Juventus Next Gen 30*, Guidonia Montecelio 29, Ternana 29**, Carpi 28, Gubbio 26*, Forlì 25, Livorno 25, Sambenedettese 24, Bra 24, Perugia 20, Torres 17*, Pontedera 15*

N.B. - *una gara in meno
**due gare in meno
Campobasso penalizzato di 2 punti dalla Giustizia Sportiva; Ternana penalizzata di 5 punti dalla Giustizia Sportiva

GIRONE C
Già giocate
Cavese - Casarano 1-1
62' [rig.] Chiricò (CAS), 84' Ubani (CAV)
Sorrento - Catania 3-1
6' Forte (C), 13' Sabbatani (S), 26' Crecco (S), 90' Ricci (S)
Domenica 1° febbraio
Ore 14.30 – Atalanta U23 - Benevento
Ore 14.30 – Monopoli - Latina
Ore 14.30 – Trapani - Team Altamura
Ore 17.30 – AZ Picerno - Potenza
Ore 17.30 – Cosenza - Casertana
Ore 17.30 – Siracusa - Crotone
Ore 20.30 – Foggia - Audace Cerignola
Ore 20.30 – Salernitana - Giugliano

Classifica: Catania 51*, Benevento 51, Salernitana 45, Casertana 39, Cosenza 37, Monopoli 34, Crotone 34, Audace Cerignola 32, Casarano 30*, Potenza 29, Team Altamura 27, Sorrento 27*, Latina 26, Atalanta U23 26, Trapani 25, Cavese 23*, Foggia 22, Siracusa 21, Picerno 19, Giugliano 17

N.B. - *una gara in più
Trapani penalizzato di 15 punti dalla Giustizia Sportiva

