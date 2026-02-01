Ufficiale Reggiana, doppio innesto tra i pali. Tesseramento avvenuto per Micai, e con lui di Zwaan

Doppio innesto per la Reggiana, che va a rinforzare il proprio parco portieri con un doppio annuncio: come era già ampiamente noto, è arrivato ufficialmente il tesseramento di Alessandro Micai, che sarà a disposizione però solo dal prossimo confronto, e con lui quello del classe 2005 Joey Zwaan.

Ecco i due comunicati, a cominciare dal quello dell'ex Bari e Palermo:

"AC Reggiana comunica di avere acquisito il diritto alle prestazioni sportive di Alessandro Micai, in uscita dal CFR Cluj. Il portiere firma in granata un contratto fino al 30 giugno 2026 con opzione di estensione per due ulteriori stagioni.

Classe 1993, Micai ha svolto la sua attività giovanile tra Mantova, Varese e Palermo, prima del salto tra i professionisti in Serie C con le maglie di Como e Südtirol. Nella stagione 2014/15 a Bari, l’inizio di un importante percorso che lo porta a collezionare oltre 280 presenze in Serie B vestendo anche le maglie di Salernitana, Reggina e Cosenza. All’inizio della stagione in corso, il trasferimento in Romania al CFR Cluj.

La registrazione del trasferimento da parte della FIFA è arrivata in data odierna, pertanto Micai sarà a disposizione dalla partita Catanzaro – Reggiana".

Fa seguito quello per Zwaan: "AC Reggiana ufficializza il tesseramento del giovane portiere Joey Zwaan.

Classe 2005, nato a Heiloo nei Paesi Bassi, si è svincolato dal club olandese dell’ADO ’20 Heemskerk e ha siglato in granata un contratto fino al 30 giugno 2026 con opzione di estensione.

Benvenuto a Reggio Emilia, Joey".