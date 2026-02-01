Innesto in difesa per l'Arezzo: prelevato a titolo definitivo dal Pisa Casarosa
Volto nuovo in casa Arezzo, che piazza un colpo in prospettiva pescando dalla Serie A: gli amaranto, infatti, hanno annunciato l'acquisto di Matias Casarosa, prelevato a titolo definitivo dal Pisa; il difensore, classe 2007, che ha firmato un contratto con scadenza giugno 2027.
Di seguito, ecco la nota del club:
"La S.S. Arezzo comunica di aver acquisito a titolo definitivo dal Pisa Sporting Club il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Matías Casarosa, difensore classe 2007, che ha firmato un contratto con scadenza giugno 2027. Cresciuto nel settore giovanile nerazzurro, Casarosa è un centrale moderno, dotato di buona struttura fisica e di una naturale predisposizione alla lettura delle situazioni di gioco. Calciatore duttile, capace di adattarsi a più posizioni del reparto arretrato, si distingue per personalità, applicazione e qualità nell’impostazione.
Un profilo giovane ma già formato, che arriva ad Arezzo per proseguire il proprio percorso di crescita all’interno di un ambiente ideale per valorizzare talento e prospettiva. La società dà il benvenuto a Matías e gli augura buon lavoro in amaranto".