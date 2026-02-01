Torino, Zapata: "Peccato non aver segnato, è stata una settimana lunga e pesante"
Duvan Zapata, capitano del Torino, ha parlato così ai microfoni di DAZN al termine della gara vinta 1-0 sul Lecce: "A Falcone ho detto che anche all'andata aveva fatto una bella parata, gli ho fatto i complimenti: peccato che il gol non sia arrivato, ma oggi era importante vincere dopo una settimana lunga e pesante. Da adesso in poi il margine è sempre più ridotto, dobbiamo farci trovare pronti in ogni partita. I tifosi ci hanno sempre sostenuto, è normale che siano arrabbiati dopo l'ultima sconfitta, oggi abbiamo dimostrato di avere una atteggiamento diverso in campo. Le partite vanno giocate in questa maniera".
