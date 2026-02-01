Monza-Padova, i convocati di Bianco: recuperato Dany Mota. Prima chiamata per Cutrone

In campo questo pomeriggio alle ore 17:15 il Monza, che farà visita al Padova, in occasione dalla 22ª giornata del campionato di Serie B, che, come detto, si giocherà in terra veneta, allo stadio 'Euganeo'.

In merito alla rosa, mister Paolo Bianco, si era espresso due giorni fa, all'antivigilia del confronto, e aveva così parlato: "Hernani penso sia già stato decisivo, Caso può spostare gli equilibri e poi mi aspetto sempre di più dai soliti come Colpani e Petagna. La società mi ha fatto dei bei regali in questo mercato, ha preso due calciatori che rappresentano un segnale forte e se arrivasse Cutrone sarei felice perché si tratterebbe di un tassello in più per un reparto che manca l’appuntamento con il gol. Sarebbe la ciliegina sulla torta".

Ed effettivamente il trainer è stato accontentato, perché Cutrone è arrivato ed è già a disposizione del mister, che recupera anche Dany Mota, ma che dovrà fare a meno dei già noti Antov, Forson, Galazzi, Petagna e Maric. Non rientra tra i convocati neppure Colombo, appiedato dal giudice sportivo.

Di seguito, ecco la lista dei 23 convocati:

PORTIERI: Pizzignacco, Strajnar, Thiam;

DIFENSORI: Azzi, Bakoune, Birindelli, Brorsson, Carboni, Capolupo, Delli Carri, Lucchesi, Ravanelli;

CENTROCAMPISTI: Ciurria, Colpani, Hernani, Obiang, Pessina;

ATTACCANTI: Alvarez, Caso, Cutrone, Keita, Mota Carvalho, Mout.