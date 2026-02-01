Live TMW Torino, Baroni: "È la risposta che cercavo. Mercato? I nuovi ci daranno tanto"

15.00 - Il tecnico del Torino, Marco Baroni, incontrerà i giornalisti dopo la sfida contro il Lecce, valida per la ventitresima giornata di campionato di Serie A. Segui la diretta testuale su Tuttomercatoweb.com dallo stadio Olimpico Grande Torino.

Ore 15.05 - Comincia la conferenza stampa di Baroni

Vittoria importante in una giornata con pochi tifosi: è mancato il fatto di chiudere la gara?

"Falcone ha fatto due parate incredibile. E' la prestazione che volevamo e che avevamo preparato, ci serviva questo tipo di prestazione in una settimana in cui abbiamo dovuto gestire tanti infortunati e sono usciti e entrati alcuni ragazzi. La risposta che volevamo con la squadra era questa, compattezza e dedizione. Lo abbiamo fatto, faccio i complimenti"

Come mai il cambio di Casadei?

"Volevo mettere dentro più gestione del pallone, serviva tenere palla perché c'erano meno energie. Anjorin e Obrador sono entrati bene, tutti hanno dato il loro contributo"

Un commento sui nuovi arrivati

"A volte ci sono tempi di attesa, ma sono contento perché sono ragazzi di voglia e disponibilità. Ci daranno una grande mano"

E' stata una gara complicata, ma avete tenuto botta

"La squadra ha fatto la gara che doveva fare, intelligente e di equilibrio. E' mancato solo il fatto di chiuderla. E' la partita che volevamo"

A Firenze mancheranno Vlasic e Prati

"Sarà un passaggio importante, lo sappiamo. Spero di recuperare qualcuno, per Firenze c'è qualche spiraglio. Ma ci saranno altri ragazzi che andranno in campo per sostituire due giocatori importanti. Mi è piaciuto Prati per come è entrato, ma i sostituti saranno pronti"

Com'è andato il ritiro?

"Abbiamo colto l'opportunità, in una brutta sconfitta, di crescere. Non era un ritiro punitivo, ma un momento per stare insieme. Lo abbiamo sentito tutti, ci ha permesso di vivere intensamente queste situazioni che ci hanno migliorato tutti"

E' finito il ritiro?

"Stasera i ragazzi tornano a casa, poi domani e martedì ci alleniamo e poi c'è la Coppa Italia"

Mercoledì ci sarà Simeone?

"No, né lui né gli altri perché non voglio rischiare niente. In queste situazioni ci vuole attenzione, ma spero di recuperarne un paio per Firenze"

Che Lecce ha visto?

"Faccio un grande in bocca al lupo al Lecce. Di Francesco sta facendo un grande lavoro, mi sono trovato bene sia da calciatore sia da allenatore"

Cosa si è fatto Tameze?

"Ha un fastidio al tendine, ma è solo un'infiammazione. Stamattina ci siamo guardati, abbiamo altre gare e non voglio perdere nessuno. Marianucci mi ha dato grande disponibilità, ho preferito non rischiare Tameze"

Oggi stadio vuoto, diceva che il suo obiettivo era ricreare entusiasmo...E' grave se la società e la squadra fanno allontanare i propri tifosi

"E' una domanda complessa. Questo era un obiettivo, un qualcosa che cercherò di mantenere. Il primo passo dobbiamo farlo noi, come la squadra ha fatto oggi. Ci viene chiesto di dare tutto e vedere una squadra compatta, cercando di fare del bel gioco e avere continuità. E' uno degli obiettivi che abbiamo lì"

Ore 15.18 - Termina la conferenza stampa di Baroni