Milan, De Winter: "Il derby si prepara da solo, Amorim non ci doveva dire niente"
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Marco Pieracci
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Oggi alle 20:12Serie A
autore Marco Pieracci
31.10.2026 20:12Serie A
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Koni De Winter, difensore belga del Milan, è stato intervistato da DAZN a pochi minuti dal derby con l’Inter: “Abbiamo una base chiara e ci fidiamo di questa, affrontiamo questa come ogni partita. Siamo pronti, cerchiamo di trovare l'energia che ci è un po' mancata nell'ultima partita".
Come cambia l'interpretazione?
"Abbiamo una base, dei principi. E puntiamo su questo. Poi se qualcosa va storto il mister è pronto a vedere cosa ci manca".
Su cosa ha insistito Amorim?
"Per questa partita non c'è bisogno di motivare la squadra, tutti sentono l'importanza. Non doveva dire niente, siamo già motivati".
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