Milan, De Winter: "Il derby si prepara da solo, Amorim non ci doveva dire niente"

Koni De Winter, difensore belga del Milan, è stato intervistato da DAZN a pochi minuti dal derby con l’Inter: “Abbiamo una base chiara e ci fidiamo di questa, affrontiamo questa come ogni partita. Siamo pronti, cerchiamo di trovare l'energia che ci è un po' mancata nell'ultima partita".

Come cambia l'interpretazione?

"Abbiamo una base, dei principi. E puntiamo su questo. Poi se qualcosa va storto il mister è pronto a vedere cosa ci manca".

Su cosa ha insistito Amorim?

"Per questa partita non c'è bisogno di motivare la squadra, tutti sentono l'importanza. Non doveva dire niente, siamo già motivati".