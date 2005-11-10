Cesena, Diamanti: "Vinto con l'Empoli giocando peggio, oggi prova importante"

Al termine della sfida pareggiata in rimonta in quel di Bolzano, mister Alessandro Diamanti si presenta in sala stampa con il morale segnato dall’amarezza per un successo sfuggito di mano. La soddisfazione per la grande mole di gioco prodotta dai suoi è comprensibilmente inferiore al rammarico. Entrando nel merito della gara e dell’incredibile quantità di occasioni sprecate sotto porta — con ben sei palle gol nitide non capitalizzate —, il tecnico ha espresso tutto il suo rammarico per la scarsa concretezza offensiva. «Ho detto ai ragazzi prima della partita: “attenzione su ogni pallone, dare valore a ogni singolo pallone”. E al primo errore individuale te la cacciano all’incrocio dei pali. Fanno gol, fanno gol. Poi nonostante tutto ci siamo rimessi lì, abbiamo fatto tre o quattro occasioni e non abbiamo segnato. Siamo entrati forte, abbiamo speso tanto per fare il pareggio e poi abbiamo avuto anche la chance di vincerla. Siamo stati sempre in partita. Il calcio è veramente strano, perché io penso che martedì abbiamo fatto tre punti in una partita che i ragazzi non hanno vissuto per niente. Oggi ha fatto la squadra ha fatto una partita importante, di grande identità, con spirito da Cesena e non siamo riusciti a portare a casa i tre punti. Dispiace, come sempre, analizzeremo le cose fatte bene e fatte male. Da lunedì mattina ci si rimette subito a lavorare sulle cose fatte bene e fatte male. Non c’è una strada». Un passaggio inevitabile è stato dedicato al rientro e all’impatto positivo di Caprini dalla panchina, elogiato dal mister per la sua qualità e per il difficile percorso superato. «Sono molto felice per Caprini perché è un ragazzo che ha avuto tanti problemi fisici. È difficilissimo lavorare fuori, vedere altri ragazzi in campo. È entrato molto bene, non era una partita semplice. Secondo me poteva fare gol, con più lucidità, perché lo ha nelle sue corde, soprattutto quando è andato uno contro uno sul sinistro, con un pizzico di gamba in più lui va dentro, va e calcia di destro. Sicuramente è un giocatore che ci darà una grande mano sulle fasce che andrà andrà a competere con con Fiori, Xavi e anche D’Andrea. Quando c’è più scelta è meglio per la competizione, si alza il livello di tutti».

Infine, interrogato sugli episodi rocamboleschi del match, tra cui i tentativi ravvicinati di Druiventak, il tecnico ha chiuso l’analisi con lucidità e pragmatismo. «Tocca ai giocatori alla fine, sono letture individuali. Sicuramente sarà dispiaciuto, come tutti, ma non è non è un problema perché ci metteremo lì a fare quei tipi di azioni, di conclusioni, così quando la prossima volta arriverà lì, avrà già esperienza negli allenamenti e spero che la metta dentro».