Mantova, Modesto: "Soddisfatto della reazione, punto importante su un campo difficile"

Quattro cambi all’intervallo e la rete di Spinaccè a cinque minuti dalla fine regalano al Mantova l'1-1 in rimonta sul campo del Modena. Al termine del match del Braglia, il tecnico biancorosso Francesco Modesto ha espresso soddisfazione per il carattere mostrato dalla squadra al termine di una gara complessa, caratterizzata da un primo tempo di sofferenza.

"È stata una bella partita contro un'avversaria molto forte. Dopo un buon avvio ci siamo allungati e negli ultimi dieci minuti del primo tempo abbiamo sofferto il loro predominio, subendo poi gol nella ripresa per un'uscita sbagliata", ha analizzato l'allenatore biancorosso, così come segnala Mantova Uno.

La svolta è arrivata ad inizio secondo tempo con gli innesti di Kouda, Spinaccè, Del Lungo e Bragantini: "I quattro cambi all'intervallo non sono stati una bocciatura per i titolari: chi è entrato ha portato verve e voglia di fare. Volevo andare forte sul loro palleggio e accettare qualche rischio. I ragazzi si sono comportati bene, questo deve essere l'atteggiamento: dobbiamo fare il Mantova, i disturbatori della categoria".

Il punto guadagnato si inserisce in un ciclo di impegni probanti per la formazione mantovana, posizionandosi tra il derby con la Cremonese e il prossimo appuntamento con il Verona. Un percorso utile per la maturazione di un gruppo giovane e con poca esperienza nella categoria, ma sostenuto da ampi margini di crescita.