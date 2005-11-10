Milan-Inter, le formazioni ufficiali: Chivu sorprende con Spence titolare e Diouf in attacco

Fari puntati su San Siro, perché questa sera al Meazza si gioca il primo derby della Madonnina della Serie A 2026/27, con il Milan che ospita l'Inter per la gara d'andata, che vale per la 10^ giornata del campionato.

Le scelte di Amorim e Chivu

Ci sono un paio di grosse sorprese e le regala Chivu. Se infatti nell'undici rossonero non ci sono novità di rilievo rispetto alle indiscrezioni di formazione, con Ramos al centro dell'attacco e Moreira e Pulisic ai suoi lati, a centrocampo c'è Musah con Modric e Rabiot. Dicevamo dei colpi di scena nerazzurri e sono almeno due: Spence gioca titolare sulla destra, in campo c'è anche Diouf che viene dirottato avanti a far coppia con Thuram, relegando in panchina sia Pio Esposito che Bonny. Carlos Augusto, infine, vince il ballottaggio con Dimarco.

Di seguito le formazioni ufficiali di Milan-Inter.

MILAN (4-3-3): Maignan; Gila, De Winter, Pavlovic, Diawara; Musah, Modric, Rabiot; Moreira, Ramos, Pulisic.

A disposizione: Bouyer, Torriani, Estupinan, Hutchinson, Comotto, Jashari, Bartesaghi, Ivanov, Ossola, F. Terracciano, Perera, Menon, Vos, Cisse, Camarda.

Allenatore: Ruben Amorim.

INTER (3-5-2): J. Martinez; Bisseck, Akanji, Bastoni; Spence, Barella, Calhanoglu, Sucic, Carlos Augusto; Diouf, Thuram.

A disposizione: Di Gennaro, Taho, Stankovic, Zielinski, Bonny, Mkhitaryan, Dimarco, Bovio, Mosconi, Jakirovic, Lavelli, Esposito.

Allenatore: Cristian Chivu.