Marotta pre-derby di Milano: "Spero fili tutto liscio, ci sono centinaia di milioni di spettatori"

Giuseppe Marotta, presidente dell'Inter, parla a Sky Sport prima del derby di stasera contro il Milan: "Dobbiamo guardare il passato e il presente di questo stadio, cosa ha rappresentato in questi decenni, ma pensando anche al futuro che è fatto di esigenze nuove e di stadi sicuri, ospitali e che garantiscano di essere competitivi. Lo sforzo di Oaktree e dell'altra parte (il Milan, ndr) è straordinaria, per un progetto unico nel mondo: bisogna applaudire quanto fatto, la tenacia con cui si sono adoperati entrambi i soci. L'altro ieri siamo finalmente arrivati al giorno zero, quello della presentazione".

Cosa significa l'appuntamento di stasera?

"Un derby ha un valore unico. Come tale va vissuto, spero sia uno spot per il nostro calcio perché ne ha bisogno. Avremo centinaia di milioni di spettatori e mi auguro che tutto fili liscio. Dalla nostra, ovviamente, vogliamo vincere e siamo motivati per farlo. Massimo rispetto però all'avversario".

Dello scontro tra Malagò e Galliani per la presidenza cosa ci può dire? Lega Serie A ha confermato l'appoggio al primo.

"Non voglio essere scortese, ma oggi sono qua in rappresentanza dell'Inter e voglio parlare del derby. Dico solo che sono state scritte cose inesatte e saranno precisate: vogliamo tutti il bene del calcio italiano e se ci sono scontri tra le parti, sono per far riacquisire il valore e perché si torni allo splendore".