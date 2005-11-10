Roma, Gasperini: "Non ricordo un periodo così intenso"

Dopo la vittoria netta ottenuta sull'Udinese, ecco le parole di Gian Piero Gasperini ai microfoni di DAZN: "I numeri contano e dicono qualcosa. Noi facciamo tanti gol e con tanti giocatori diversi: ora tanti credono di poter essere decisivi in assist e nella conclusione, stiamo facendo più gol con più giocatori ed è un grande segnale".

Nella ripresa c'è stato un piccolo calo.

"Anche le squadre che si giocano il primo posto qualche problemino ce l'hanno. Siamo usciti con il 4-0 e avevo chiesto di non prendere gol, ma giochiamo tra tre giorni a Manchester: era l'ottava partita in venti giorni ed è normale avere un po' di stanchezza. Il secondo gol fa più male perché eravamo fermi, ma appena riuscivamo ad accelerare li abbiamo messi in difficoltà".

Il lavoro con i giovani è incredibile.

"Ho la fortuna di avere giocatori, giovani e meno giovani, con tanta disponibilità. Generalmente, i più piccoli hanno voglia di emergere e voglia di migliorarsi: abbiamo un bel mix, abbiamo altri difetti ma qui è tutto fatto bene. Ghilardi era arrabbiato per il gol annullato in Champions, un gran bel gol, e oggi è soddisfatto".

Le partite in sequenza sono complicate da gestire?

"Un periodo così lungo con partite tre volte a settimana, faccio fatico a ricordarlo. Mi è capitato con l'Atalanta quando abbiamo vinto l'Europa League, ma era marzo/aprile. Questo è un periodo che non ricordo così intenso, poi le partite hanno un alto livello. Penso che dopo la sosta gli impegni saranno meno: poi, con i recuperi di Svilar, Konè, Dybala e Pellegrini riusciremo anche a dividere meglio il minutaggio. Difficile che qualcuno possa recuperare".