Catanzaro e Padova si fermano sull'1-1: Dorval illude i giallorossi, Varas firma il pareggio

Termina 1-1 la sfida tra Catanzaro e Padova, valida per il campionato di Serie B. Al debutto casalingo sulla panchina giallorossa, Michele Mignani deve accontentarsi di un pareggio nonostante una prestazione convincente dei suoi. Il Catanzaro parte forte e al 7' protesta per un contatto in area tra Fusi e Iemmello, ma l'arbitro lascia proseguire. Al 27' arriva il vantaggio: sugli sviluppi di una punizione, Dorval trova una splendida conclusione al volo che batte Sorrentino. Prima dell'intervallo, Candela e Imperiale sfiorano il raddoppio.

Varas risponde a Dorval, Sorrentino salva il Padova

Nella ripresa il Catanzaro continua ad attaccare. Iemmello impegna Sorrentino al 57' e, pochi minuti dopo, si vede respingere sulla linea un tentativo ravvicinato. Al 66', però, il Padova trova l'1-1 con Varas, bravo a sfruttare un cross di Capelli. Nel finale i giallorossi cercano il gol vittoria, ma all'86' Sorrentino compie un intervento decisivo su Mosti. Il Catanzaro raccoglie così un solo punto, nonostante le numerose occasioni create, mentre il Padova conquista un pareggio prezioso in trasferta.

Programma del turno

Di seguito il programma del turno:

SERIE B - 10ª GIORNATA

Sabato 31 ottobre

Cremonese-Benevento 2-0

44' Berti (C), 87' Nasti (C)

Modena-Mantova 1-1

52' Belotti (Mo), 85' Spinacce (Ma)

Südtirol-Cesena 1-1

23' Rispoli (S), 65' Shpendi (C)

Catanzaro-Padova 1-1

27’ Dorval (C), 66’ Varas (P)

Ore 19.30 - Sampdoria-Virtus Entella

Domenica 1 novembre

Ore 15.00 - Arezzo-Ascoli

Ore 15.00 - Avellino-Pisa

Ore 15.00 - Empoli-Juve Stabia

Ore 17.15 - Hellas Verona-Carrarese

Ore 19.30 - Palermo-Vicenza

La classifica: Palermo 23, Modena* 20, Ascoli 18, Mantova* 18, Pisa 15, Benevento* 15, Padova* 14, Südtirol* 14, Verona 12, Avellino 12, Cremonese* 12, Cesena* 12, Entella 10, Carrarese 10, Arezzo 10, L.R. Vicenza 9, Juve Stabia 8, Empoli 7, Catanzaro* 6, Sampdoria 5.

* = Una gara in più.