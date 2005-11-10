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Catanzaro-Padova 1-1, le pagelle: non basta Iemmello, Varas re mida

autore
Stefano Scarpetti
Oggi alle 19:44Serie B
autore Stefano Scarpetti
31.10.2026 19:44Serie B
Fonti preferite
Kevin VarasTUTTOmercatoWEB
Kevin Varas
© foto di www.imagephotoagency.it

Finisce 1-1 la gara giocata al Nicola Ceravolo tra Catanzaro e Padova valida per la 10^ giornata di serie BKT. i calabresi devono mangiarsi le mani per non essere riusciti a concretizzare le occasioni sull'1-0, ma si è vista la mano di Mignani in quella che può definirsi la migliore prestazione della stagione. Non lo stesso possiamo dire dei veneti, a lungo in grave difficoltà ma abili a portare a casa un prezioso punto con carattere e determinazione.

Le PAGELLE DEL CATANZARO

Pigliacelli 6 - Si deve chinare a raccogliere la rete del pareggio ospite di Varas su cui nulla può. Per il resto un semplice lavoro di ordinaria amministrazione.

Frosinini 6.5 - Accompagna la manovra sganciandosi frequentemente sulla destra dialogando con Candela. Preciso e puntuale a chiudere disinnescando sul nascere le offensive del Padova.
Dal 76’ D’Alessandro 5.5 - Si accende a tratti ma denota molta imprecisione ed un pizzico di frenesia.

Antonini 6.5 - Praticamente perfetto su Artistico dominando il duello puntando sul senso dell’anticipo dando sicurezza al reparto.

Imperiale 6 - Presidia la sua zona in maniera attenta e precisa. Rispetto a Frosinini si proietta meno in avanti. Pericoloso un suo colpo di testa finito a lato di poco.

Candela 6.5 - Una costante spina nel fianco sulla fascia destra. Vince sistematicamente i duelli con gli avversari nella sua zona di competenza. Abile a contenere le avanzate di Carissoni dalla sua parte
Dal 65’ Ruggiero 6 - Al momento del suo ingresso qualcosa non fa funzionato in occasione della rete di Varas

Tchouna 6 - Meglio nella prima frazione dove si fa apprezzare per la capacità di inserirsi in mezzo al campo, dando ritmo ed intensità alla manovra. Nella ripresa, soprattutto dopo il pareggio non è sempre preciso.

Petriccione 6.5 Fino a quando le energie lo sorreggono è pronto a dare qualità e fosforo alla fase offensiva del Catanzaro, liberandosi sistematicamente dalla pressione avversaria
Dal 76’ Mosti 6.5 Buono il suo approccio dando imprevedibilità all’attacco giallorosso, ci vuole un grande intervento di Sorrentino per negargli la gioia del gol

Alesi 5.5 - Dopo una convincente prima frazione nella seconda parte del match appare particolarmente impreciso, a tratti confusionario perdendo qualche pallone di troppo

Dorval 6.5 Suo il gol del vantaggio con un destro a risolvere una mischia in area avversaria. La rete del pareggio nasce da un cross di Capelli arrivato dalla sua zona di competenza.

Koffi 6 Lotta e si sacrifica con i centrali del Padova, gli manca il killer Instinct negli ultimi sedici metri
Dal 79’ Buso 6 - Buono il suo approccio mentale alla partita. Confeziona l’assist per Mosti che si vede sbarrare la strada da Sorrentino

Iemmello 7 - Prende per mano la sua squadra trascinandola a più riprese mettendo in campo la sua classe ed esperienza. Va vicino al gol ma si conferma il cuore di questo Catanzaro.

Dal 79’ Arditi 5-5 - Fatica ad entrare in partita commettendo numerosi errori.

Allenatore: Mignani 6.5 - Per lui non manca il lavoro questo è vero, ma è già riuscito a dare un impronta alla squadra. Ritmo, aggressività, voglia unita a frangenti di buon gioco. I Giallorossi se saranno questi potranno uscire dalle sabbie mobili, una volta messa alle spalle l'amarezza per il pareggio di questa sera.

PAGELLE DEL PADOVA

Sorrentino 6.5 - Incolpevole sul gol di Dorval, per il resto salva la sua squadra in un paio di circostanza mettendo un mattone su un prezioso pareggio.

Sgarbi 5 - Appare in serata poco positiva andando sempre in ritardo sulle chiusure, finisce a terra in occasione della rete di Dorval nel tentativo di fermare Frosinini
Dal 56’ Cocchi 5.5 - Propositivo in avanti dove si rende protagonista di alcuni cross interessanti ma concede spazio alle sue spalle, non a caso viene richiamato spesso da Calabro.

Lovato 7 - Una sicurezza nella sua zona ribattendo sistematicamente gli attacchi dei padroni di casa, mette al servizio della causa esperienza ed eccellente senso della posizione.

Della Valle 6 - Dopo un primo tempo in difficoltà esce alla distanza riuscendo a limitare i danni, dando il suo apporto a chiudere i varchi

Capelli 6.5 Ha il merito di firmare il cross per Varas che permette al Padova di pareggiare. Gara in crescita per l’esterno nella seconda parte della gara, le sue sgroppate mettono in difficoltà gli esterni del Catanzaro

Fusi 5 - Sovrastato a tratti sul piano del ritmo e dell’intensità dai dirimpettai giallorossi. Commette numerosi errori nelle due fasi di gioco, apparendo in alcuni frangenti fuori dalla partita.
Dal 46’ Pompetti 6.5 - Non si interessa dei fischi a lui indirizzati essendo un ex dei giallorossi. Il suo approccio è determinante sul piano della qualità e della capacità di dare ordine e geometrie alla manovra.

Giunti 5 - Scompare nel primi 45 minuti di fronte alla pressione portata dai centrocampisti calabresi. La manovra del Padova non decolla, l’ex Perugia non fa nulla per migliorare la situzione
Dal 46’ Zuelli 6 - Hai l merito di dare una spinta emotiva ai biancoscudati, l’ex Carrarese rende la vita maggiormente difficile ai centrocampisti giallorossi

Varas 6.5 - Sfrutta al meglio il cross di Capelli concretizzando al meglio l’unica occasione avuta trasformandosi in re mida.

Carissoni 5 - Spesso in difficoltà sugli attacchi portati dal Catanzaro, si propone poco in avanti perdendo i duelli con gli avversari.

Moro 5.5 - Combatte con i centrali avversari ma ne esce spesso perdente. Poco servito fa poco per cambiare lo stato di cose.

Artistico 6 - Rispetto al compagno di reparto fa decisamente meglio, tiene botta guadagnando punizioni che fanno salire la squadra dando un apporto fondamentale alla causa biancoscudata.
Dal 81’ Bortolussi

Allenatore: Calabro - Prestazione molto sotto tono per i biancoscudati su cui il tecnico e il suo staff dovranno riflettere. Veneti per larghi tratti dominati dagli avversari, comunque capaci di crescere e uscire alla distanza portando a casa un pareggio di sostanza

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