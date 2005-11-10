Verona-Carrarese, i convocati di Baroni per la sfida di domani
Alessandra Stefanelli
L'Hellas Verona si prepara ad affrontare la Carrarese nella gara valida per la decima giornata del campionato di Serie B 2026/27, in programma domenica 1° novembre alle ore 17:15 allo stadio Marcantonio Bentegodi. In vista dell'appuntamento casalingo, il tecnico Marco Baroni ha reso nota la lista dei calciatori che prenderanno parte alla sfida. Sono 24 i giocatori a disposizione, suddivisi tra tre portieri, otto difensori, sei centrocampisti e sette attaccanti. Di seguito l'elenco completo dei convocati gialloblù.
Hellas Verona, la lista completa dei convocati
Portieri: Leali, Perilli, Frittoli.
Difensori: Frese, Zappa, Edmundsson, Dawidowicz, Slotsager, Tagne, Calabrese, Fallou.
Centrocampisti: Le Borgne, Kastanos, Harroui, Lella, Bernede, Iannoni.
Attaccanti: Sarr, Livramento, Mulattieri, Mosquera, Akalé, Sezonienko, Ekuban.
La lista dei gialloblù convocati per #VeronaCarrarese 💛💙 #DaiVerona #SerieBKT https://t.co/Y72qIRldLg— Hellas Verona FC (@HellasVeronaFC) October 31, 2026