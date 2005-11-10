Verona-Carrarese, i convocati di Baroni per la sfida di domani

L'Hellas Verona si prepara ad affrontare la Carrarese nella gara valida per la decima giornata del campionato di Serie B 2026/27, in programma domenica 1° novembre alle ore 17:15 allo stadio Marcantonio Bentegodi. In vista dell'appuntamento casalingo, il tecnico Marco Baroni ha reso nota la lista dei calciatori che prenderanno parte alla sfida. Sono 24 i giocatori a disposizione, suddivisi tra tre portieri, otto difensori, sei centrocampisti e sette attaccanti. Di seguito l'elenco completo dei convocati gialloblù.

Hellas Verona, la lista completa dei convocati

Portieri: Leali, Perilli, Frittoli.

Difensori: Frese, Zappa, Edmundsson, Dawidowicz, Slotsager, Tagne, Calabrese, Fallou.

Centrocampisti: Le Borgne, Kastanos, Harroui, Lella, Bernede, Iannoni.

Attaccanti: Sarr, Livramento, Mulattieri, Mosquera, Akalé, Sezonienko, Ekuban.