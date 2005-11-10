La maglia numero 10, il peso dell'eredità di Lionel Messi, la pressione di un popolo che negli ultimi anni ha vissuto il punto più alto della propria storia. L'Argentina non cerca un nuovo Messi, perché un giocatore così non si sostituisce. Cerca però nuovi protagonisti capaci di raccogliere il testimone di una generazione irripetibile. E il futuro parla italiano.

La goleada per 7-0 contro il Costa Rica ha restituito un'immagine chiara: la Selección di Lionel Scaloni non vive soltanto dei suoi campioni affermati, ma sta costruendo una nuova identità attraverso giovani talenti che giocano e crescono in Serie A. Una nuova colonia pronta a diventare il cuore del prossimo ciclo.

Nico Paz, il talento che illumina Como e l'Albiceleste

Il simbolo più evidente della nuova Argentina, oltre i "senatori" (Alvarez, Fernandez, Mac Allister) è Nico Paz. Il fantasista del Como si è subito preso il palcoscenico, segnando una doppietta nel primo tempo contro il Costa Rica; numeri impressionanti per un ragazzo che sembra sempre più centrale nei piani di Scaloni: 16 presenze e 6 gol con la nazionale, con una crescita esponenziale negli ultimi mesi grazie soprattutto al lavoro di Fabregas. Le sue ultime cinque apparizioni hanno prodotto cinque reti, un dato che racconta al meglio il momento vissuto dal talento cresciuto nel Real Madrid e oggi protagonista in riva al lago.

"Rappresentare questa maglia è il massimo", ha raccontato dopo la doppietta. E forse proprio questa frase spiega la sua forza: nessuna ossessione per la numero 10, nessuna corsa al confronto con Messi. Solo la voglia di giocare, divertirsi e meritarsi ogni minuto. Scaloni lo ha già avvertito: può dare ancora di più. Ma soprattutto ha mostrato una caratteristica che il CT argentino apprezza molto: talento sì, ma anche personalità. Paz non è soltanto un rifinitore elegante e un eccellente finalizzatore: è un giocatore che sa sporcarsi le mani, contrastare e sacrificarsi.

Mastantuono e Perrone: gli altri due moschettieri della nuova era

Se Paz è il genio, Franco Mastantuono rappresenta l'altra grande scommessa del futuro argentino. Il passaggio al Real Madrid, il poco spazio, il rendimento ancora altalenante nella Fiorentina hanno rallentato il suo percorso, ma la notte contro il Costa Rica ha ricordato a tutti il motivo per cui il club spagnolo aveva investito su di lui.

Entrato nella ripresa, l'ex River ha segnato una doppietta e chiuso il 2026 con un messaggio forte: vuole essere protagonista nella nuova Argentina. Sono 8 presenze e 3 gol con la Selección, numeri che certificano la qualità innata e l'impatto nonostante i 19 anni. Il ragazzo ha consapevolezza: non vuole bruciare le tappe, ma sa di avere davanti un'occasione enorme.

Poi c'è Maximo Perrone, il più silenzioso dei tre ma forse quello che meglio rappresenta la filosofia di Scaloni. Il centrocampista del Como ha aspettato la sua occasione e alla prima da titolare ha risposto con una prestazione da protagonista: due assist e una gestione del pallone da veterano. Con lui, si dice in Argentina, giocano meglio tutti, anche i più quotati Enzo Fernandez ed Alexis Mac Allister; ecco perché può diventare il punto di riferimento della mediana di Scaloni, il metronomo del futuro.

La colonia italiana cresce

Ma l'impronta della Serie A non si esaurisce qui. Non possiamo dimenticare ovviamente Lautaro Martinez, che resta il riferimento e uno dei leader dello spogliatoio, pronto a caricarsi sulle spalle il peso dell'attacco rimasto orfano della leggenda Messi. Il futuro passa anche da altri volti: i romanisti Nahuel Molina, Leonardo Balerdi, Matias Soulé e Lucas Castro, oltre a Nico Gonzalez della Juventus e Mariano Troilo del Parma, che ieri ha avuto un primo assaggio di nazionale. Una generazione che si esprime ai massimi livelli nel calcio europeo e che può garantire continuità alla Scaloneta.

L'Argentina di Messi aveva trovato la sua anima nelle stelle più affermate: De Paul, Otamendi, Dibu Martinez, Tagliafico, Montiel, Romero, Paredes. Quella del dopo Messi dovrà costruirsene una nuova. E oggi i primi tre nomi sulla copertina sono italiani: Paz, Mastantuono e Perrone. I nuovi moschettieri di Scaloni, pronti a difendere quel regno faticosamente costruito.