Italia, Scalvini: "Mancini ci ha detto che queste sono le partite che ci ricorderemo da vecchi"

Giorgio Scalvini è stato uno dei protagonisti del successo dell'Italia sulla Francia per 3-1. Il difensore dell'Atalanta ha così parlato a Sky Sport: "Un momento fantastico, abbiamo fatto una bellissima partita, è bellissimo vincere e soprattutto in uno stadio così. Il mister prima della partita ci ha detto che sono partite che ci ricorderemo da vecchi, la cosa più importante è stata vincere".

L'Italia ha saputo prima soffrire e poi imporsi.

"Loro sono una squadra fortissima, hanno velocità e qualità fenomenali. Siamo stati compatti, poi siamo venuti fuori e l'abbiamo gestita nella ripresa".

Come si trova con Bastoni?

"Benissimo, per me è un idolo. Nelle giovanili vedevo sempre lui perché era il più forte, per me è un riferimento. Giocare con lui è un privilegio".

Ora in Belgio per il primo posto...

"Dobbiamo essere bravi. Stasera ci godiamo la vittoria e da domani si penserà a recuperare le energie. In Belgio sarà dura, dovremo essere bravi dal punto di vista dell'atteggiamento".