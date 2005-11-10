La parola d’ordine in casa Fiorentina è una sola: equilibrio.

Mentre la squadra di Paolo Vanoli cerca continuità sul campo per lasciarsi definitivamente alle spalle le sabbie mobili della lotta salvezza, dietro le scrivanie del club è già scattata l’ora delle riflessioni in vista del mercato di gennaio, una sessione che si preannuncia delicata, in cui il direttore sportivo Fabio Paratici sarà chiamato a muoversi con estrema lucidità, bilanciando le urgenti necessità tecniche dell’allenatore con i rigidi paletti imposti da un bilancio in profondo rosso.

La mediana al centro del progetto

Il primo nodo da sciogliere riguarda senza dubbio il centrocampo, identificato all’unanimità come la priorità assoluta per completare il puzzle tattico di Vanoli, al tecnico serve un innesto di spessore, un giocatore capace di portare fisicità, dinamismo e soprattutto personalità in una zona nevralgica del campo.

Sulla scrivania della dirigenza sono già finiti diversi profili di caratura internazionale, tra le piste più suggestive spiccano quelle che portano a Pierre-Emile Hojbjerg, considerato l'identikit perfetto per esperienza e temperamento, e a Morten Frendrup, ritenuto ideale per interpretare i ritmi chiesti dall'allenatore viola.

Sullo sfondo restano vive anche la suggestione legata a un clamoroso ritorno di Lucas Torreira, (più richiesto dalla piazza) e la pista che conduce a Ederson, operazione complessa ma non impossibile.

Parallelamente alle entrate, si valuta il futuro di chi finora ha faticato a incidere, la posizione di Nicolò Fagioli, al centro di numerose critiche per un rendimento ritenuto al di sotto delle aspettative, resta in bilico e non è escluso che possa rientrare nella lista dei possibili partenti, questa ipotesi era stat ventilata anche nel recente calciomercato estivo.

Corsie esterne e retroguardia

Non solo centrocampo, la Fiorentina ha acceso i radar anche per rinforzare il pacchetto arretrato, dove si cerca un difensore centrale affidabile e un nuovo interprete per la corsia mancina. Proprio sul fronte del terzino sinistro si registra una delle novità più interessanti degli ultimi giorni, attraverso la mediazione dell'agente Jorge Mendes, è stato proposto al club gigliato l’ecuadoriano Pervis Estupinan, attualmente in uscita dal Milan.

Un’occasione di mercato che la dirigenza sta valutando con attenzione per capire la fattibilità economica dell'operazione.

Il rebus attacco legato a Beto

Infine, il capitolo centravanti. L’eventuale investimento su una nuova punta centrale rimane al momento congelato, strettamente legato alle risposte che arriveranno dall'interno della rosa. Gli occhi sono puntati soprattutto su Beto, l’attaccante sta attraversando un periodo complicato, con uno scarso minutaggio in maglia viola e il digiuno dal gol che prosegue anche con la propria nazionale.

La società e lo staff tecnico sperano in una sua scossa nelle prossime settimane, se Beto riuscirà a ritrovare la condizione e la vena realizzativa dei tempi migliori, la Fiorentina potrà evitare di intervenire sul reparto offensivo, concentrando tutte le risorse disponibili su mediana e difesa per consegnare a Vanoli una squadra finalmente completa e competitiva.

L'analisi di FirenzeViola.it evidenzia che Paratici dovrà operare con attenzione per evitare gli errori del mercato estivo, nonostante la situazione finanziaria complessa ("bilancio in profondo rosso").