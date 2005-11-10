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Tether sale all'11,5% della Juve e distende i rapporti con Elkann. La regia di Sartori tra oro, tech e pallone

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Redazione TMW
Oggi alle 07:48Calciomercato
autore Redazione TMW
15.11.2026 07:48Calciomercato
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I rapporti tra John Elkann e i vertici di Tether, Devasini e Ardoino, attraversano oggi una fase di distensione formale e "tregua armata". Dopo le tensioni iniziali, le due parti hanno trovato un equilibrio operativo, ma diverse visioni
FotoTUTTOmercatoWEB
© foto di www.imagephotoagency.it

Juventus, tregua armata tra Elkann e Tether, Ardoino e Devasini versano 23 milioni ma guardano all'impero globale
Il clima intorno alla Continassa si è fatto decisamente più disteso, almeno in superficie, i rapporti tra John Elkann, numero uno di Exor, e i vertici di Tether, Giancarlo Devasini e Paolo Ardoino, hanno lasciato alle spalle le scintille dei mesi scorsi per entrare in una fase di pacifica convivenza operativa, una sorta di tregua armata, utile a entrambi per proteggere i rispettivi interessi, anche se le visioni sulla gestione economica della Juventus restano distanti.

La svolta è arrivata con l'ultimo aumento di capitale varato dal club bianconero, dopo l'ingresso a sorpresa nel febbraio 2025 e la successiva offerta vincolante di dicembre, quando il colosso delle criptovalute aveva provato a rilevare l'intera quota di Exor incassando il secco rifiuto di Elkann, Tether ha scelto la linea del pragmatismo.
Salita ormai all'11,5% del capitale e saldamente al secondo posto tra gli azionisti dietro la holding della famiglia Agnelli-Elkann, la società ha fatto la sua parte versando circa 23 milioni di euro per la ricapitalizzazione.
Un segnale concreto di distensione, accompagnato però dall'astensione sull'approvazione del bilancio, chiaro indizio di come Devasini e Ardoino vogliano mantenere un ruolo vigile e critico dall'interno del Consiglio di Amministrazione, pur sapendo che il timone resta saldamente nelle mani di Elkann.
Del resto, per comprendere le mosse bianconere di Tether bisogna allargare lo sguardo ben oltre il rettangolo verde.

Secondo un'analisi di Milano Finanza, la Juventus rappresenta solo un tassello di una ben più vasta strategia di diversificazione industriale. Il gruppo guidato da Ardoino e Devasini ha infatti costruito un portafoglio da 4,8 miliardi di dollari distribuito in 13 aziende statunitensi, trasformando i profitti delle stablecoin in asset reali e tangibili.
A tirare le fila di questa espansione extra-cripto è Juan Sartori, volto noto nel mondo del calcio per i suoi trascorsi dirigenziali tra Monaco e Sunderland, oggi regista di operazioni pesanti come l'acquisizione del 74,8% del colosso agroalimentare Adecoagro.
(Juan Sartori è l'Head of Special Projects (Responsabile dei Progetti Speciali) di Tether ed è il principale regista strategico delle acquisizioni extra-cripto del gruppo)

Oltre al pallone e alla terra, il piano di Tether poggia con forza sulle materie prime e sulla tecnologia, il gruppo custodisce oltre 165 tonnellate di oro fisico a garanzia di Tether Gold, detiene quote in diverse società aurifere tra cui il 12% di Gold.com e vanta partecipazioni strategiche in Twenty One Capital, che controlla oltre 43.500 bitcoin, e nella piattaforma digitale Rumble.
In questo scenario globale, la Juventus resta per Tether un asset di enorme prestigio e visibilità internazionale.
Preso atto che il club non è in vendita, la strategia futura di Ardoino e Devasini punterà a tutelare il valore del proprio investimento partecipando alle manovre finanziarie, mentre Elkann proseguirà lungo la strada del risanamento dei conti e del rispetto dei parametri europei.
Una convivenza tra giganti, insomma, dove nessuno fa un passo indietro ma tutti remano, almeno per ora, nella stessa direzione.

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