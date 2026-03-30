Bastoni via in estate? La margherita dei possibili sostituti in casa Inter: da Solet a Muharemovic

L’Inter si prepara a vivere un’estate di profondi cambiamenti. In viale della Liberazione si respira aria di rinnovamento, con la dirigenza pronta a intervenire in maniera decisa sia sul fronte delle entrate che su quello delle uscite. Tra i dossier più caldi c’è quello legato ad Alessandro Bastoni: il Barcellona continua a spingere con decisione e, come raccontatovi questa domenica da TMW, i dialoghi tra le parti sono già stati avviati.

Il reparto difensivo della Beneamata sarà comunque uno dei più coinvolti nel restyling. Oltre all’eventuale partenza del centrale azzurro, ci sono diversi profili destinati a salutare. Francesco Acerbi e Stefan De Vrij sono in uscita, e anche Matteo Darmian potrebbe lasciare spazio a nuove soluzioni visto il contratto in scadenza. Resta poi da definire la posizione di Carlos Augusto, giocatore duttile ma alla ricerca di maggiore continuità e centralità nel progetto tecnico (occhio a Roma e Atalanta).

Parallelamente, la dirigenza nerazzurra si sta già muovendo per individuare i rinforzi giusti. I nomi più caldi sono quelli di Oumar Solet, attualmente all’Udinese, e Mario Gila della Lazio, seguito pure dal Milan in un possibile derby di mercato. I contatti per entrambi risultano già ben avviati. Sullo sfondo resta anche Tarek Muharemovic del Sassuolo, ma la percentuale sulla futura rivendita in favore della Juventus potrebbe indirizzare il suo destino verso Torino.