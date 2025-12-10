Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
"Con il Napoli ho sbagliato io". Per Spalletti e la Juventus arriva l'occasione Pafos in Champions

© foto di www.imagephotoagency.it
Tommaso Bonan
Oggi alle 00:45
Tommaso Bonan

Archiviato il ko di Napoli, la Juventus torna a giocare in Champions League contro il Pafos, in quella che è a tutti gli effetti l'occasione migliore per provare a scacciare le difficoltà palesate nell'ultimo periodo, soprattutto in attacco. Mister Luciano Spalletti tornerà al centravanti di ruolo - dopo l'esperimento Yildiz faldo nove - con David supportato da Zhegrova e dallo steso 10 bianconero.

Il tutto, con le buone notizie che arrivano soprattutto dall'infermeria col rientro in gruppo di Bremer e Rugani. Ecco la conferenza stampa di vigilia del tecnico della Juventus, fra temi di campo e valutazioni sui singoli: "Il Pafos è una squadra tosta con molti brasiliani e portoghesi che sanno giocare a calcio. Sono un squadra che ha fatto brutta figura solo con il Bayern e ha preso pochissimi gol con avversari top. Sono una squadra dal punto di vista fisico tignosa e ti vengono addosso forte. Loro sanno che vincendo i contrasti possono vincere la partita e sono bravi sui piazzati. Poi nei due uomini vicini alla punta hanno qualità da vendere. Noi dobbiamo essere bravi a uscire dalla loro pressione".

Sulle difficoltà del vostro attacco?
"I numeri sono quelli non desiderati sia a livello di risultati che individualità. Io ora ho più conoscenza dei giocatori e questo è fondamentale. Sono migliorate alcune cose e non siamo bravi a ripeterle spesso nelle partite. Dobbiamo fare e riconoscere di più alcune cose. Poi ho visto fare delle buone cose ai nostri attaccanti. Noi domenica abbiamo fatto un bellissimo gol, se fai quelle robe lì è segno che le hai. L'essenziale è convincersene e riproporle più spesso".

Si aspettava queste difficoltà?
"Io ho le stesse certezze di quando ho accettato di venire a fare l'allenatore della Juve. Più conosco questa squadra e più mi arrabbio e mi tranquillizzo allo stesso tempo, mi fanno stare sull'ottovolante. Perché gliele vedi alcune cose e pensi, ormai si è presa e si farà più volte, si ripeterà e invece poi la si annulla e si riparte da capo. Ma per me non cambi niente. Le cose si affrontano e si cerca di trovare una spiegazione".

Volevo chiederle di Thuram, perché sembra che un po’ in fatica sia dal punto di vista fisico che tecnico?
“Non lo so. Thuram è un calciatore forte, un calciatore top che ha fatto una buona partita domenica, perché la sua fisicità l’ha messa e ce l’ha messa in maniera differente di altre volte. È un calciatore di cui ne abbiamo bisogno di testa, un calciatore che ha quello strappo nella guida della palla ma deve migliorare anche senza palla. Perché è un qualcosa che può creare degli spazi importanti alla squadra. Professionista top. Per cui per me Thuram piace totalmente. Però poi è chiaro che in alcuni momenti dentro la partita si ha dei momenti migliori o dei momenti peggiori. Però io non l’ho visto fare una cattiva partita nell’ultima disputata a Napoli. Per me ha giocato una buona partita, mettiamola così".

Su Bremer e Rugani?
"Io sto aspettando entrambi a braccia aperte. Saranno convocati e andranno in panchina, però non posso dire se potranno giocare. Si tratta di dieci minuti ieri l'altro come tempistiche di allenamento, Rugani ha bisogno di tempo. Domani loro se non entreranno si alleneranno e poi si cercherà di aumentare il minutaggio".

Ha provato a stimolare qualche giocatore?
"Su Yildiz io sono convinto che possa ancora tirare fuori ancora di più. Lui ha dei margini di miglioramento incredibili e sono un po' le stesse cose che dicevo a Kvara e può diventare un super top. Tipo domenica che è andato a fare un gol non facile. Ho giocato senza attaccanti ma non per pungolarli, perchè io volevo vincere la partita. Io ero convinto che fosse il sistema giusto, ma non ho avuto il risultato che volevo e ho delle responsabilità. Non ho messo in condizione la squadra per fare il meglio e ho danneggiato la squadra".
(Rivolgendosi a Kalulu): Cosa ho detto nell'analisi della partita, non fare casino... Risponde Kalulu: Ci ha detto: "Vi ho danneggiato, non vi ho messo nelle condizioni di fare al meglio".

Sta pensando al 4-3-3?
"Ora la squadra la conosco un po' di più, ma le partite sono vicine e fare un allenamento con tutti e 22 che hanno disponibilità di spendere è difficilissimo. Ieri ho avuto chi non h giocato, oggi uguale ho diviso il gruppo. Difficile vere possibilità di allenarli tutti insieme, ho sempre la disponibilità di 10 giocatori del settore giovanile che sta facendo un lavoro fondamentale. 4-3-3? Il calcio assomiglia sempre meno a questi numeri e sistemi di giochi. Solo in alcuni momenti ci si ritrova dentro i numeri. Ormai quasi tutte le squadre ti vengono addosso forte, c'è una continua deformazione dei sistemi. Avere un difensore di piede destro mi permetterà delle cose, tipo non avere Lloyd a giocare col destro fuori area".

Questa squadra perde entusiasmo troppo facilmente? David ha bisogno di continuità?
"È un po' il rido e strillo di cui parlavo prima. A volte modificano quello che è il loro status. Ho avvisato i ragazzi perché adesso devo forzare di più. David ha bisogno di 5 partite? Pure io avrei bisogno di 5 partite per allenare il Real o il Barcellona e far vedere di che livello sono. Questo vale per qualsiasi giocatore, Adzic? Funziona che tu vai forte a tutti gli allenamenti e dopo due settimane che vai fortissimo io ti do 10 minuti in una partita, la fai bene poi ti do un tempo e così via. No che tu vieni all'allenamento una volta fai in un modo e poi nell'altro e poi dici che hai bisogno di continuità".

Inter: l'imprevedibile gestione Chivu. Milan: Rabiot, l'uomo che non c'era. Juve: l'ombra azzurra su Spalletti. Napoli: la McLaren di Adl. E due parole su Milan-Como, i simulatori, Fabregas…
Immagine news Storie di Calcio n.3Mauro Bressan, dal Milan degli olandesi alla rovesciata epica con la Fiorentina Ascolta il podcast
Calcio2000
Immagine news L'Angolo di Calcio2000 n.3 Si rompono tutti, si può fare qualcosa?