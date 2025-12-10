Serie B, i migliori in ogni reparto (e non solo) dopo la prime quindici giornate di campionato
Con la giornata di lunedì 8 dicembre 2025, la Serie B ha mandato definitivamente in archivio anche la 15ª giornata del campionato 2025-2026, che ha chiaramente smosso le classifiche dei migliori giocatori, reparto per reparto e in generale, e dei migliori allenatori, classifica che si aggiornerà dopo ogni confronto.
Di seguito tutte le classifiche stilate in base alle pagelle della nostra redazione.
Serie B, i migliori giocatori dopo la 15ª giornata: Ghedjemis in vetta. Ciervo insegue
Serie B, i migliori portieri dopo la 15ª giornata: controsorpasso di Joronen su Klinsmann
Serie B, i migliori difensori dopo la 15ª giornata: Tiritiello rimane saldo in vetta
Serie B, i migliori centrocampisti dopo la 15ª giornata: Busio insegue Koutsoupias
Serie B, i migliori attaccanti dopo la 15ª giornata: Ghedjemis tiene a distanza Ciervo
Serie B, la classifica degli allenatori dopo la 15ª giornata: Mignani primo. Alvini supera Sottil
Serie B, la Top11 della 15ª giornata: Coda anima Samp. Dorval? Impressionante
Serie B, la classifica marcatori: Pohjanpalo del Palermo ancora in vetta e a quota dieci
Serie B, la classifica assistman: Calò sale a sei. Berti e Yeboah all'inseguimento
