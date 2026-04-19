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Parma, salvezza costruita in trasferta. L'Udinese è la 6ᵃ vittima. Cuesta: "Io tecnico internazionale"

Parma, salvezza costruita in trasferta. L'Udinese è la 6ᵃ vittima. Cuesta: "Io tecnico internazionale"TUTTO mercato WEB
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Niccolò Righi
Oggi alle 00:45I fatti del giorno
Niccolò Righi

Al Parma basta il primo gol di Nesta Elphege per piegare l'Udinese e ottenere tre punti che ipotecano la salvezza. Con questa vittoria la squadra di Carlos Cuesta sale a 39, dodici in più di quelli che hanno Cremonese e Lecce, 24 dei quali ottenuti lontano dal Tardini, frutto di 6 vittorie e altrettanti pareggi in 17 partite (QUI l'approfondimento).

Clicca qui leggere le pagelle di Udinese-Parma a cura della redazione di TMW

La partita
Dopo un primo tempo in cui regna la noia, concluso senza nemmeno un tiro nello specchio né da una parte, né dall'altra. Si alza il ritmo nella ripresa, che vede il Parma passare subito in vantaggio grazie al primo, bellissimo, gol di Elphage, bravo a difendere la palla su Kabasele mandandolo a vuoto e a battere Okoye. L'Udinese non ci sta e prova a riacciuffarla con un'occasionissima al 76': azione personale da urlo di Solet che, murato al momento del tiro, crossa nel mezzo trovando la testa di Gueye. Il tentativo del 2006 senegalese sbatte sulla traversa e Zaniolo, da pochi passi, non riesce a ribadire in porta e il suo colpo di testa termina a lato. In pieno recupero va ancora ad un passo dal pari l'Udinese, ancora con Zaniolo, che calcia con il destro trovando la risposta in corner di Suzuki.

Le parole di Runjaic
Queste le parole di Runjaic dopo il ko: "Oggi è un vero peccato, non dovremmo perdere questo tipo di partite. Eravamo la squadra più attiva e vivace, abbiamo avuto più possesso e creato più occasioni. In queste partite dove l'avversario difende bene con una linea bassa, non devi commettere errori e trovare il vantaggio. Abbiamo avuto, soprattutto nella ripresa, diverse occasioni, non le abbiamo sfruttate. Il nostro difensore ha preso la decisione sbagliata di anticipare davanti all'area, invece che rimanere alle spalle dell'uomo, siamo andati sotto e poi ci abbiamo provato. C'era caldo oggi, abbiamo messo tutte le energie, siamo stati produttivi e abbiamo creato. Peccato, ci abbiamo provato".

Le parole di Cuesta
Sorride, invece, Carlos Cuesta dopo una salvezza virtualmente acciuffata: "Gioco all'italiana? Io mi considero internazionale: sono cresciuto in Spagna, poi sono venuto in Italia, poi sono stato 5 anni in Premier, ora di nuovo in Italia. Ho avuto l'opportunità di imparare da tutti. Io voglio essere completo, voglio creare una linea guida più giusta possibile per il contesto in cui sei. Per me allenare è una questione contestuale, cerco di sfruttare i punti di forza della mia squadra per ottenere i risultati. Dobbiamo capire che questo è un campionato difficile e molto competitivo. Le partite noi le abbiamo sempre giocate: all'andata contro l'Udinese siamo stati molto più in pressing alto che in blocco basso. Poi la stagione si evolve e ti rendi conto quali sono i punti di forza della squadra. Il mio compito è non fare danni e mettermi a disposizione dei ragazzi, al di là dei miei gusti".

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