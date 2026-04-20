Cremonese, 0-0 beffa col Torino ma ad ora salva. Giampaolo: "Gol annullato? Autopsia all'azione"

Finisce a reti bianche il lunch match della 33^ giornata tra la Cremonese e il Torino. Un pareggio per 0-0 che lascia qualche rimpianto ai padroni di casa pur portandoli momentaneamente a +1 sul Lecce - in campo questa sera al Via del Mare contro la Fiorentina - e virtualmente salvi ad ora. Una partita che dopo un primo tempo molto noioso si anima leggermente nella ripresa, con la formazione di Marco Giampaolo che ci prova più volte a trovare la zampata decisiva senza successo.

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La partita

Nel primo tempo non succede letteralmente niente, concluso con zero tiri in porta da una parte e dall'altra e con un dato sugli xG pari a 0.06 per gli uomini di Giampaolo e 0 per quelli di D'Aversa. Nella ripresa però i padroni di casa rientrano con maggiore coraggio. Bonazzoli ci prova al 57' con un sinistro a giro dal limite che trova la miracolosa respinta di Paleari con la mano di richiamo che devia in corner. Al 62' gol annullato alla Cremonese dopo un autogol di Saul Coco sul quale in precedenza vi era stata un fallo di Baschirotto su Paleari. Al 73' ancora Cremonese pericolosissima con un pallone teso messo nel mezzo da Okereke al termine di una discesa sulla destra che trova la respinta provvidenziale di Pedersen prima che Sanabria potesse spingere in porta per il più facile dei tap-in.

Le parole di Giampaolo

Protesta nel post partita il tecnico dei padroni di casa Marco Giampaolo per la rete annullata: "Hanno fatto un’autopsia dell’azione, a me sembra che Baschirotto arrivi prima del portiere e questi sono i dettagli che determinano i campionati". E sulla partita, aggiunge: "La squadra ha delle difficoltà, per quanto i ragazzi hanno vissuto durante l'annata è ovvio che ci siano delle problematiche che dobbiamo superare. Noi abbiamo cercato fino alla fine di vincerla, la storia insegna che la salvezza arriva nelle ultime giornate e non dobbiamo sottovalutare l’impatto avuto nel secondo tempo. Il Torino è una buona squadra, è arrivata qui con minori pressioni addosso e l’analisi della gara va fatta con equilibrio. Andiamo avanti, il campionato non è ancora finito e serve la forza per ripartire e preparare il prossimo match".

Le parole di D'Aversa

Non è troppo soddisfatto nemmeno Roberto D'Aversa per l'atteggiamento dei suoi, che hanno calciato per la prima volta in porta nel recupero di secondo tempo. Nel post partita il tecnico dei granata ha dichiarato: "Mi tengo stretto il punto, ma mi aspettavo una prestazione migliore. Sotto il profilo dell’atteggiamento non posso dire nulla ai miei ragazzi, abbiamo dimostrato di non voler perdere. Il piano gara era diverso, qualche calciatore ha reso al di sotto degli standard e, alla fine, potevamo addirittura vincerla con quell’azione in contropiede. Siamo arrivati a 40 punti ed era un obiettivo importante, tutto sommato sono soddisfatto e credo che dobbiamo guardare il bicchiere mezzo pieno".