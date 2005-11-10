L'Atalanta cambia modulo e si rialza. Il Venezia resta a zero punti e ora Stroppa trema

L'Atalanta vince e rialza la testa. Dopo tre sconfitte consecutive, gli orobici battono il Venezia per 3-1 e si proiettano alla sfida di Conference League contro il Pafos con un altro stato d'animo.

La grande novità è il cambio modulo di Maurizio Sarri che inizia la partita col 4-2-3-1 e viene premiato con una mezz'ora super nella quale la squadra si porta sul 3-0. Poi il gol di Hainaut al 37' ad aprire uno spiraglio per i lagunari, che nel secondo tempo attaccano e sono sfortunatissimi, centrando due pali e vedendosi annullato un gol per pochi centimetri. Ed è nel momento di maggiore difficoltà che Sarri torna al 4-3-3 per dare maggior supporto al centrocampo.

Grande protagonista della serata, Nikola Krstovic: il montenegrino è il MVP della partita con due reti e un assist. Ad aprire le marcature invece Franck Kessie, che non segnava in Serie A da 4 anni e mezzo e non segnava con l'Atalanta da 10 anni. Unico neo, lo stop di Bellanova e Scalvini che saranno da valutare.

Venezia nel baratro: dopo sei partite la squadra è ancora a zero punti. Nell'era dei tre punti solo un'altra squadra aveva perso tutte le partite a questo punto della stagione, ossia il Benevento 2017/18 poi retrocesso. Pressione su Giovanni Stroppa: il tecnico era stato confermato dopo il ko contro la Lazio ma ora la sua panchina vacilla. Attenzione a Paolo Zanetti e Davide Nicola, in prima fila per l'eventuale sostituzione.