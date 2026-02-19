Vinicius-Prestianni, il caso non si placa. La UEFA apre un'indagine e Infantino si dice 'scioccato'

Prosegue l’onda lunga del caso Vinicius dopo quanto accaduto ieri sera al Da Luz di Lisbona nel corso della sfida fra il Benfica e il Real Madrid. L’attaccante brasiliano infatti, dopo aver segnato il gol vittoria, è stato oggetto di insulti da parte dell’argentino Gianluca Prestianni. Frasi che, come denunciato dallo stesso calciatore, erano a sfondo razzista con l’avversario che l’avrebbe definito “mono”, cioè “scimmia” in italiano. Il direttore di gara ha di conseguenza attivato il protocollo antirazzismo, sospendendo la gara per circa 10 minuti, ma senza prendere provvedimenti nei confronti dell’argentino, anche perché Prestianni si era coperto la bocca con la maglia.

Da parte dei lusitani è subito partita la difesa al proprio giocatore, prima con il tecnico José Mourinho che in conferenza stampa ha ribaltato le accuse puntando il dito sull’attaccante brasiliano “Se in tanti stadi succedono le stesse cose con lo stesso calciatore...”, oltre che per bocca dello stesso Prestianni che si è difeso dicendo di non aver usato alcuna frase razzista nei confronti dell’avversario. Il club ha invece difeso l’argentino con una nota in cui si chiede “come possono aver sentito l’insulto i giocatori del Real Madrid?”.

Da parte madridista le reazioni sono opposte con Tchouameni che racconta quanto ha detto Prestianni, che per difendersi da un’accusa di razzismo ha aperto a un’altra per discriminazione sessuale (avrebbe detto ‘maricones’ anziché ‘mono’), a cui si sono uniti anche Mbappé e altri compagni.

Un caso che ha visto la UEFA aprire un procedimento in merito per fare chiarezza su quanto accaduto e suscitato reazioni forti non solo da parte di ex calciatori – da Sneijder, Henry e Silvestre fino all’ex bandiera del Benfica Luisao (che ha criticato duramente Prestianni) – con anche il presidente della FIFA Gianni Infantino che si è detto scioccato e rattristato per quanto accaduto.