Fiorentina in Europa con più di un occhio al campionato. Lezzerini torna dopo 9 anni e mezzo

La Fiorentina si riaffaccia in Europa, con l'andata del playoff di Conference League che si giocherà nel gelo della Polonia contro lo Jagiellonia. Una gara importante ma che avrà alle spalle la delicata situazione in campionato, da qui l'ampio turnover annunciato per mister Paolo Vanoli che ha aggregato al gruppo tantissimi Primavera.

Le parole di Vanoli:

"Chi fa parte del gruppo Fiorentina deve sentirsi addosso la responsabilità. Quando c'è l'occasione, che siano 5 minuti o una partita intera, devi sempre sapere che maglia indossi. Poi il risultato si può giudicare in molti modi, anche se in questo periodo una sconfitta sappiamo come viene valutata. Io ho grande umiltà, rispetto tutti, penso che l'allenatore dello Jagiellonia abbia fatto crescere questa squadra. Dovremo saper superare le difficoltà, sarà un esame importante contro una squadra prima in classifica e cresciuta tanto sul piano internazionale. Conosciamo la nostra situazione in campionato, è un pensiero che c'è, inutile nasconderlo. Ma domani sarà importante".

Le parole di Lezzerini:

"Dopo 9 anni e mezzo dall'ultima in viola ci sarà un'emozione grande, forte. Sono felice ed emozionato. Starò più coperto possibile, con calzamaglia e tutto il resto, oltre a tenermi in movimento anche quando l'azione sarà lontano. Ho costruito la mia carriera in una categoria minore, ma è stato bello e soddisfacente perché ho lottato per obiettivi veri. E' stato un percorso bello, domani si chiude un cerchio e spero di iniziarne un altro".