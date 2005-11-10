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Roma a caccia della prima gioia in Champions, c'è lo Slovan. Rinviato il rientro di Dybala

Dimitri Conti
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Dimitri Conti
Oggi alle 00:42I fatti del giorno
20.10.2026 00:42I fatti del giorno
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L'Olimpico aspetta i primi tre punti in Europa, con Gasperini in conferenza stampa del pre-partita ha parlato anche Pellegrini.
FotoTUTTOmercatoWEB
© foto di www.imagephotoagency.it

Mentre il cammino in campionato prosegue immacolato, la Roma cerca la svolta in Champions League dopo aver racimolato un punto nelle prime due partite di Fase Campionato. Sulla strada dei giallorossi, lo Slovan Bratislava allo stadio Olimpico, per quella che ha tutta l’aria dell’occasione per ritrovare il successo nella principale competizione europea per club.

Gasperini: "Obiettivo 10-11 punti"

Non sarà della partita Paulo Dybala, l’annuncio che l’infortunio della Joya sia più serio di quanto si pensasse a Trigoria lo ha dato mister Gian Piero Gasperini nella conferenza stampa del pre-partita: “Speravo fosse un recupero più veloce: gli esami fatti ieri hanno mostrato una piccola lesione. Ci vorrà qualche settimana in più”. Il tecnico, comunque, ha indicato anche una quota ideale per pensare di passare il turno: “In questi tre anni, la quota punti si è sempre aggirata a 10/11 punti. Dobbiamo vincere le partite in casa, poi fuori saranno sempre gare difficili”.

Pellegrini scalda il motore

Con il suo allenatore si è presentato in sala stampa anche Lorenzo Pellegrini: “Sto bene, tranquillo. Il fatto di non essere stato in campo per 6 mesi richiedeva un reintegro e del tempo. Posso ancora alzare il livello fisico: all'inizio non ero al livello dei compagni, ma stiamo lavorando. Si lavora bene, il gruppo è eccezionale. Andiamo forte in settimana e la domenica si va ancora più forte. Il contratto è stata una scelta della società, che ho accettato”.

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