Bologna-Celtic, Italiano suona la carica: "Riprendiamoci il Dall'Ara". Dominguez resta rossoblù

Il ko con la Fiorentina da dimenticare, ma soprattutto la sfida con il Celtic in Europa League. Il Bologna stasera scende in campo nella competizione che la vede in corsa per la qualificazione diretta agli ottavi, con 11 punti e il tredicesimo posto, a due giornate dalla fine della prima fase. Mister Vincenzo Italiano - in conferenza stampa - ha chiesto al suo Bologna di tornare a vincere tra le mura amiche, dove in campionato ha perso 4 delle ultime 5 gare.

"Siamo in un periodo strano, mercato, condizione fisica e mentale ci stanno condizionando. Ma abbiamo l'occasione di fare qualcosa di importante in Europa e di ipotecare uno dei primi otto posti o comunque gli spareggi. Il Celtic non è in un buon momento - le parole di Italiano in conferenza stampa - ma ha cambiato allenatore e gioca in modo simile alla Fiorentina: abbiamo qualche acciacco, ma dovremo farci trovare pronti e tornare a rendere il Dall'Ara il nostro fortino".

Oltre alle novità di formazione ("Tornano Skorupski e Dallinga"), per Italiano c'è stato spazio anche per il mercato: "A Fabbian mando un abbraccio e auguro il meglio per il futuro, Sohm è un giocatore a lui simile, sa inserirsi e giocare nei tre ruoli di centrocampo", ha detto l'allenatore rossoblù prima di annunciare, di fatto, una notizia: "Dominguez rimarrà con noi. Ci ho parlato e abbiamo un bellissimo rapporto. Domani (oggi, ndr) avrà grandi possibilità di giocare, o dall'inizio o da subentrato. Abbiamo emergenza davanti perché Orsolini non sta benissimo e Bernardeschi ancora non c'è, quindi abbiamo deciso di tenere Benji (Dominguez, ndr) in lista UEFA. Ne ho parlato anche con Freuler".