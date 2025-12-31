Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Arsenal, Gabriel Jesus in gol dopo un anno di calvario: "Incredibile. Qui mentalità cresciuta"

© foto di www.imagephotoagency.it
Yvonne Alessandro
Oggi alle 10:24Calcio estero
Yvonne Alessandro

Sembra quasi non essersene mai andato, invece l'Arsenal ha dovuto aspettare 345 giorni per riabbracciare Gabriel Jesus. Tornato in campo da titolare contro il Crystal Palace in Carabao Cup, dopo la rottura del legamento crociato e 54 partite perse con i Gunners, l'attaccante brasiliano è tornato finalmente al gol. Mentre l'ultima rete risale proprio all'1 gennaio scorso, contro il Brentford. Quasi un anno fa.

L'ex City si è sbloccato dopo essere subentrato dalla panchina al minuto 77, contribuendo al 4-1 inferto all'Aston Villa ieri sera. "Penso sia stato incredibile. È sempre difficile giocare contro di loro. Hanno giocatori straordinari. Vengono qui ogni volta e ci mettono in difficoltà", ha dichiarato Gabriel Jesus ai microfoni di Sky Sports UK a proposito del largo successo trovato a Emirates Stadium. "Ed era chiaro fin dall’inizio della partita che cercavano di perdere tempo. Tutti potevano vederlo. La mentalità della squadra è davvero, davvero cresciuta e cresce sempre di più a ogni partita, e penso che oggi stiamo vincendo proprio grazie alla mentalità".

Sul ritorno di Gabriel Magalhaes in difesa. Così come sul tabellino dei marcatori: "L’ho detto dopo l’ultima partita, quando mi hanno chiesto di lui: dal momento in cui ha messo piede in campo si poteva vedere la differenza nella nostra linea difensiva. Nel modo in cui difendiamo. Ama difendere come io amo attaccare, e ama anche segnare gol".

