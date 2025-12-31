Ko 4-1, deriso dai tifosi dell'Arsenal: Dibu Martinez trascinato a fatica negli spogliatoi

Non le ha mandate a dire Emiliano Martinez ieri al termine della sconfitta pesante (4-1) incassata con il suo Aston Villa in casa dell'Arsenal.

Il portiere argentino, 33 anni, anzi ha perso la calma mentre attraversava il tunnel dell’Emirates Stadium al rientro negli spogliatoi dopo aver raccolto in porta le reti di Gabriel, Zubimendi, Trossard e Gabriel Jesus.

L'accaduto

Dibu Martinez, tra l'altro ex giocatore dei Gunners, è parso visibilmente frustrato e fuori di sé. Ha dovuto essere trattenuto e poi portato via da un membro dello staff dell'Aston Villa, dopo quello che sembrava uno scambio acceso con qualche tifoso - ipotizzano i tabloid inglesi - sugli spalti. Sostenitori dell'Arsenal che, in barba al passato trascorso insieme, hanno sbeffeggiato l'estremo difensore per la goleada subita.

Passato a tinte rossebianche. Ora Villa il presente

L'argentino ha trascorso 10 anni di carriera all'Arsenal, con sole 38 presenze tuttavia, passando perlopiù il tempo in prestito altrove. Finché nel 2020 è passato ai Villans a titolo definitivo per una cifra pari a 20 milioni di sterline (23 milioni di euro circa). L'Aston Villa arrivava alla partita contro l’Arsenal in grande forma, avendo vinto le precedenti 11 gare consecutive, inclusa un'incredibile vittoria per 2-1 in trasferta contro il Chelsea subito dopo Natale.

"Abbiamo competuto in modo fantastico nel primo tempo e avevamo il momento a nostro favore. Abbiamo battuto calci d’angolo e difeso bene. Non abbiamo concesso nemmeno un calcio d’angolo nel primo tempo", la dichiarazione di Unai Emery, allenatore dell'Aston Villa, al termine del match.