Conference League, tutti i risultati della 1^ giornata e la classifica: il Brighton guarda tutti dall'alto
Simone Bernabei
Si è chiusa positivamente per l'Atalanta la prima giornata di Conference League, con la Dea che ha battuto 3-1 in casa il Pafos. Un risultato che piazza i nerazzurri al quarto posto momentaneo, con solo Brighton, Copenaghen e Trabzonspor davanti per via della differenza reti. Proprio la squadra del sud dell'Inghilterra è stata la migliore di questa prima giornata, con la vittoria per 4-0 sul Kauna Zalgiris. Fra le grandi steccano Braga, Ajax e Stella Rossa, tutte squadre ferme a zero punti.
I risultati della prima giornata di Conference League
CSKA Sofia-Monaco 1-2
Egnatia-Midtjylland 1-1
Gent-Aarhus 1-0
Hajduk Spalato-Ajax 2-1
KuPS-Trabzonspor 2-4
Lugano-Stella Rossa 3-2
Mjallby-Inter Escaldes 2-0
Panathinaikos-Borac 2-1
Riga-Kairat Almaty 1-1
Univ-Craiova-Getafe 1-1
Atalanta-Pafos 3-1
Brann-Lincoln 2-1
Brighton-Kauno Zalgiris 4-0
Copenaghen-Braga 3-0
Friburgo-Jablonec 3-2
Hearts-Nordsjaelland 1-1
St. Truiden-Iberia 1999 2-0
Twente-Thun 1-0
La classifica di Conference League dopo la prima giornata
Brighton 3 (+4)
FC Copenhagen 3 (+3)
Trabzonspor 3 (+2)
Atalanta 3 (+2)
Mjallby 3 (+2)
St. Truiden 3 (+2)
Friburgo 3 (+1)
Lugano 3 (+1)
Monaco 3 (+1)
Hajduk Split 3 (+1)
Panathinaikos 3 (+1)
Brann 3 (+1)
Gent 3 (+1)
Twente 3 (+1)
Getafe 1 (0)
Midtjylland 1 (0)
Nordsjaelland 1 (0)
Kairat Almaty 1 (0)
Hearts 1 (0)
Egnatia 1 (0)
Univ. Craiova 1 (0)
Riga FC 1 (0)
Jablonec 0 (-1)
Stella Rossa 0 (-1)
Ajax 0 (-1)
Borac Banja Luka 0 (-1)
Lincoln 0 (-1)
CSKA Sofia 0 (-1)
Aarhus 0 (-1)
Thun 0 (-1)
KuPS 0 (-2)
Pafos 0 (-2)
Inter Escaldes 0 (-2)
Iberia 1999 0 (-2)
Braga 0 (-3)
Kauno Zalgiris 0 (-4)