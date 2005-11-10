Conference League, tutti i risultati della 1^ giornata e la classifica: il Brighton guarda tutti dall'alto

Si è chiusa positivamente per l'Atalanta la prima giornata di Conference League, con la Dea che ha battuto 3-1 in casa il Pafos. Un risultato che piazza i nerazzurri al quarto posto momentaneo, con solo Brighton, Copenaghen e Trabzonspor davanti per via della differenza reti. Proprio la squadra del sud dell'Inghilterra è stata la migliore di questa prima giornata, con la vittoria per 4-0 sul Kauna Zalgiris. Fra le grandi steccano Braga, Ajax e Stella Rossa, tutte squadre ferme a zero punti.

I risultati della prima giornata di Conference League

CSKA Sofia-Monaco 1-2

Egnatia-Midtjylland 1-1

Gent-Aarhus 1-0

Hajduk Spalato-Ajax 2-1

KuPS-Trabzonspor 2-4

Lugano-Stella Rossa 3-2

Mjallby-Inter Escaldes 2-0

Panathinaikos-Borac 2-1

Riga-Kairat Almaty 1-1

Univ-Craiova-Getafe 1-1

Atalanta-Pafos 3-1

Brann-Lincoln 2-1

Brighton-Kauno Zalgiris 4-0

Copenaghen-Braga 3-0

Friburgo-Jablonec 3-2

Hearts-Nordsjaelland 1-1

St. Truiden-Iberia 1999 2-0

Twente-Thun 1-0

La classifica di Conference League dopo la prima giornata

Brighton 3 (+4)

FC Copenhagen 3 (+3)

Trabzonspor 3 (+2)

Atalanta 3 (+2)

Mjallby 3 (+2)

St. Truiden 3 (+2)

Friburgo 3 (+1)

Lugano 3 (+1)

Monaco 3 (+1)

Hajduk Split 3 (+1)

Panathinaikos 3 (+1)

Brann 3 (+1)

Gent 3 (+1)

Twente 3 (+1)

Getafe 1 (0)

Midtjylland 1 (0)

Nordsjaelland 1 (0)

Kairat Almaty 1 (0)

Hearts 1 (0)

Egnatia 1 (0)

Univ. Craiova 1 (0)

Riga FC 1 (0)

Jablonec 0 (-1)

Stella Rossa 0 (-1)

Ajax 0 (-1)

Borac Banja Luka 0 (-1)

Lincoln 0 (-1)

CSKA Sofia 0 (-1)

Aarhus 0 (-1)

Thun 0 (-1)

KuPS 0 (-2)

Pafos 0 (-2)

Inter Escaldes 0 (-2)

Iberia 1999 0 (-2)

Braga 0 (-3)

Kauno Zalgiris 0 (-4)