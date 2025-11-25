Da Venezia a Picerno si infiamma il mercato. Bari, Caserta a rischio; a Pescara c'è Faraoni

Decisamente attivo, nella giornata di ieri da poco trascorsa, il mercato tra Serie B e C, con il Venezia a fare da apripista per le notizie: il club arancioneroverde ha fatto sapere di aver rinnovato i contratti del portiere Matteo Grandi e del centrocampista Nunzio Lella, entrambi fino al 30 giugno 2028.

Aria tesa, rimanendo in categoria cadetta, in casa Bari. Il ko interno contro il Frosinone potrebbe dar vita a una rivoluzione, perché potrebbero essere esonerati il Direttore Sportivo Giuseppe Magalini e mister Fabio Caserta, già messo in discussione nei mesi scorsi; per il ruolo di uomo mercato si fa il nome di Gianluca Petrachi, mentre per la panchina spuntano i profili di Luca D'Angelo, esonerato dallo Spezia lo scorso 4 novembre ma ancora sotto contratto con il club, Rolando Maran e Vincenzo Vivarini, in biancorosso nella stagione 2019-2020 e fresco di esonero dal Pescara.

A proposito di Pescara, da segnalare poi, in quel d'Abruzzo, la presenza in gruppo di Davide Faraoni, che ha lavorato insieme ai ragazzi di mister Gorgone".

Per quel che invece concerne la Serie C, il Picerno ha fatto sapere di aver acquisito le prestazioni sportive del centrocampista classe 1994 Luca Baldassin, mentre in casa AlbinoLeffe è arrivata la risoluzione del contratto dell'attaccante Mattia Longo.

Fronte panchine, la Pergolettese ha nominato Mario Tacchinardi nuovo tecnico della prima squadra - si è quindi optato per la soluzione interna con la promozione del tecnico della Primavera - mentre in casa Triestina non è più così salda la panchina di mister Attilio Tesser: il tecnico ha diretto l'allenamento odierno, ma la sensazione è che la sfida contro la Pro Patria possa essere seriamente decisiva per il suo futuro. E magari per il ritorno di Geppino Marino sulla panchina alabardata.