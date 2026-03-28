Tegola Motta per l'Italia Under 21 (e per la Lazio): il portiere lascia la Nazionale infortunato

L’Italia Under 21 dovrà fare i conti con due assenze importanti in vista della sfida contro la Svezia, in programma martedì al Boras Stadium. Il commissario tecnico Silvio Baldini ha infatti deciso di rinunciare a Edoardo Motta e Antonio Raimondo, entrambi costretti a lasciare il ritiro per la riacutizzazione di problemi fisici già emersi in precedenza. I due giocatori faranno rientro ai rispettivi club, Lazio e Frosinone, per proseguire il percorso di recupero.

Per sopperire alle defezioni, lo staff azzurro ha scelto di puntare su nuovi innesti. Sono stati convocati il portiere dello Spezia Diego Mascardi e l’attaccante della Juve Stabia Alvin Okoro, inizialmente inserito nel gruppo dell’Under 20 per l’amichevole contro l’Inghilterra.

Baldini, reduce dal netto 4-0 contro la Macedonia, ha fatto così il punto sulla crescita della sua squadra: "Dall'1-0 in Macedonia a oggi la squadra è cresciuta - ha detto Baldini dopo il 4-0 alla Macedonia - anche perché eravamo rimasti in dieci in quella occasione, i giocatori sono più maturi, si divertono e sono felici: sono soddisfatto della prova. La squadra gira perché i ragazzi sono bravi e sono cresciuti perché hanno allenatori bravi, quindi il merito è di chi li allena nei club. Nell’intervallo avevano capito che potevamo fare ancora di più e ci sono riusciti: sono felice per loro, meritano di vincere e fare belle prestazioni. Da domani pensiamo alla Svezia, sarà una partita di un livello superiore: siamo forti, ho fiducia”.