In Europa League, ma con la testa al campionato. Gasperini prepara Roma-Stoccarda

In Europa League, ma con la testa al campionato. Nella vigilia di Roma-Stoccarda, sesta a penultima giornata della League Phase, sono le parole di Gian Piero Gasperini a tracciare la linea di approccio della squadra giallorossa alla partita. "La sfida col Milan è quella di maggior attenzione al momento. Sappiamo che domani (oggi, ndr) vincendo potremmo saltare i playoff ma in questo momento il campionato merita maggior attenzione", le sue parole in conferenza stampa.

"Ghilardi o Ziolkowski al posto di Hermoso? Forse anche tutti e due", ha continuato Gasperini parlando della formazione da contrapporre allo Stoccarda (qui le parole del tecnico Hoenessprima di soffermarsi anche sul mercato: "Bailey ha avuto un'esperienza negativa, si è infortunato il primo giorno ed è iniziato il calvario. A volte sembrava potesse recuperare, poi ha avuto ricadute. Pensavamo potesse aiutarci, ma gli infortuni hanno determinato la scelta, compresa la gara col Torino in cui si è fermato. Allora è stata presa la decisione. Questo apre uno spazio. Non so cosa può succedere, si vedrà. Se arrivano situazioni che ci migliorano, bene, altrimenti restiamo così".

Chi ci sarà è Niccolò Pisilli, che al fianco di Gasperini in conferenza ha chiuso - almeno a parole - la possibilità di una partenza a gennaio: "Il mercato chiude il 2 febbraio, ma io penso solo alla Roma e alle prossime gare. In questo periodo ho giocato di più, ho provato a farmi trovare pronto. Anche quando non vai in campo, non è mai tempo perso, ma puoi lavorare per migliorare. Ho dato il massimo e lo farò sempre".