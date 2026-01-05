Serie C, i risultati di oggi: pari per Vicenza e Catania, cade addirittura il Ravenna

Emozioni e risultati sorprendenti nella domenica di Serie C. Nel Girone A spicca il pareggio della capolista Vicenza, che non va oltre l'1-1 contro il Lumezzane. Riduce, anche se di poco, a distanza l'Union Brescia che va a vincere sul campo dell'Arzignano. Vittoria anche per le Dolomiti Bellunesi contro l'Albinoleffe, mentre tra Inter U23 e Novara termina a reti bianche. Nel Girone B Campobasso e Perugia hanno la meglio con il medesimo risultato - per 2-1 - rispettivamente su Ravenna e Guidonia. Vince anche la Ternana, sempre per 2-1 e in rimonta contro il Livorno. Spettacolare 2-2, invece, tra Bra e Sambenedettese. Nel Girone C, a completare il quadro, da registrare i tonfi di Atalanta U23 (contro il Latina) e della Salernitana (contro il Siracusa). Vince invece il Trapani contro il Casarano, mentre le altre due sfide (Foggia-Catania e Potenza-Giugliano) terminano in pareggio.

GIRONE A

Sabato 3 gennaio

Cittadella-Virtus Verona 4-1

21’ Anastasia (C), 45’+5’ e 49’ Rabbi (C), 82’ Patane (V), 88’ Vita (C)

Trento-Giana Erminio 3-1

29’ e 82’ Pellegrini (T), 46’ Beretta (G), 87’ Dalmonte (T)

Ospitaletto Franciacorta-Lecco 1-1

17' Sipos (L), 33' Messaggi (O)

Pro Vercelli-Pro Patria 1-0

57' Burruano (PV)

Renate-Pergolettese 2-1

25’ Auriletto (R), 68’ Spedalieri (R), 81’ Arini (P)

Domenica 4 gennaio

Arzignano Valchiampo-Union Brescia 1-2

47' Moretti (AV), 63' Rizzo (UB), 86' Boci (UB)

Inter U23-Novara 0-0

Lumezzane-Vicenza 1-1

52' Morra (V), 74' Caccavo (L)

Dolomiti Bellunesi-Albinoleffe 2-0

16' Gobetti (D), 86' Clemenza (D)

Lunedì 5 gennaio

Ore 20:30 - Triestina-Alcione Milano

Classifica: Vicenza 50*, Union Brescia 39* ,Lecco 38*, Cittadella 35*, Trento 30*, Renate 28*, Inter U23 28*, Alcione Milano 27, Pro Vercelli 27*, Giana Erminio 26*, Arzignano Valchiampo 24*, Dolomiti Bellunesi 24*, Ospitaletto 23*, Lumezzane 23*, Novara 22*, AlbinoLeffe 21*, Virtus Verona 18*, Pergolettese 15*, Pro Patria 12*, Triestina -2

* una gara in più

N.B. -Triestina penalizzata di 23 punti dalla Giustizia Sportiva

GIRONE B

Sabato 3 gennaio

Juventus Next Gen-Carpi 2-0

24’ Puczka, 45’ Okoro

Pianese-Ascoli 4-2

30’ rig, 45’+4’ rig e 81’ Bellini (P), 35’ Milanese (A), 43’ Silipo (A), 90’+1’ Sodero (P)

Pontedera-Torres 1-3

8’ e 52’ Di Stefano (T), 10’ aut. Vona (T), 19’ Faggi (P)

Forlì-Arezzo 1-2

16' Francolini (F), 55' Righetti (A), 93' Eklu (A)

Vis Pesaro-Pineto 0-2

7' Vigliotti (P), 18' Lombardi (P)

Domenica 4 gennaio

Campobasso-Ravenna 2-1

51' e 80' Gala (C), 56' Luciani (R),

Bra-Sambenedettese 2-2

27' Rottensteiner (B), 90'+8' Baldini (B), 16' Eusebi (S), 37' Candellori (S)

Guidonia Montecelio-Perugia 1-2

87' Esempio (G), 39' Montevago (P), 51' Manzari (P)

Ternana-Livorno 2-1

11' Kerrigan (T), 58' Dubickas (T), 6' Biondi (L)

Riposa: Gubbio

Classifica: Arezzo 43*, Ravenna 41*, Ascoli 34*, Pineto 31*, Vis Pesaro 27*, Guidonia Montecelio 27*, Pianese 26*, Carpi 26*, Campobasso 26*, Ternana 26*, Forlì 24*, Juventus Next Gen 24*, Sambenedettese 19*, Gubbio 19, Livorno 19*, Perugia 18*, Bra 16*, Torres 14*, Pontedera 14*

* una gara in più

N.B. - Campobasso penalizzato di 2 punti dalla Giustizia Sportiva; Ternana penalizzata di 5 punti dalla Giustizia Sportiva

GIRONE C

Sabato 3 gennaio

Picerno-Audace Cerignola 1-1

51' D'Orazio (C), 92' Frison (P)

Cavese-Sorrento 1-0

69' Ubaldi (C)

Domenica 4 gennaio

Atalanta U23-Latina 1-2

58' e 70' Parigi (L), 86' Manzoni (A)

Foggia-Catania 1-1

58' Bevilacqua (F), 65' aut.Buttaro (C)

Potenza-Giugliano 0-0

Siracusa-Salernitana 3-1

2' Di Paolo (SI), 40' Contini (SI), 45+7' Achik (SA), 49' Candiano (SI)

Trapani-Casarano 1-0

79' Stauciuc (T)

Lunedì 5 gennaio

Ore 20:30 - Benevento-Crotone

Ore 20:30 - Cosenza-Monopoli

Ore 20:30 - Team Altamura-Casertana

Classifica - Catania 42*, Benevento 41, Salernitana 38*, Casertana 38*, Cosenza 36, Crotone 28, Casarano 28*, Monopoli 27, Potenza 26*, Trapani 26*, Audace Cerignola 25*, Atalanta U23 22*, Sorrento 21*, Siracusa 21*, Team Altamura 20, Latina 19*, Foggia 19*, Cavese 18, Giugliano 16*, Picerno 15*.

*una partita in più

N.B. - Trapani penalizzato di 8 punti dalla Giustizia Sportiva