Supercoppa di Francia e di Spagna: il derby al Real che va in finale col Barça, festa PSG ai rigori

Notte di Supercoppa per Francia e Spagna. Per quanto riguarda il "Trophée des Champions", che si è disputato in Kuwait, il Paris Saint-Germain ha avuto la meglio sull'Olympique Marsiglia dopo i calci di rigore. Una partita che ha vissuto di emozioni con i rossoblù che sono passati subito in vantaggio con Dembélé dopo un quarto d'ora ma nella ripresa un rigore di Greenwood e un autogol di Willian Pacho hanno capovolto il punteggio per i biancazzurri di Roberto De Zerbi prima del pari definitivo al 92' di Gonçalo Ramos.

Dal dischetto decisivo il portiere della squadra di Luis Enrique Chevalier che ha neutralizzato i penalty di O'Riley e Traore mentre per il PSG sono andati a segno Gonçalo Ramos, Vitinha, Nuno Mendes e Doué.

A Jeddah invece il Real Madrid si è aggiudicato il derby contro l'Atletico e vola in finale di Supercoppa regalandosi il Clasico. Blancos in vantaggio subito con Valverde mentre nella ripresa Rodrygo ha firmato il raddoppio. Sorloth invece ha accorciato le distanze ma alla fine la squadra di Xabi Alonso ha strappato il pass per l'ultima fase del torneo che si giocherà domenica prossima. L'avversario sarà il Barcellona che nell'altra semifinale ha travolto 5-0 l'Athletic Bilbao.