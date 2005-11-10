Serie B, il bollettino degli infortunati: cinque mesi di stop per Pierozzi, problemi per Palermo e Samp

Sono diverse le squadre di Serie B che devono fare i conti con gli infortuni in vista dei prossimi impegni di campionato. Gli aggiornamenti arrivati nelle ultime ore delineano un quadro complicato soprattutto per il Benevento, che dovrà rinunciare a lungo a Eduardo Pierozzi, ma anche per Empoli, Sampdoria, Palermo e Modena.

La situazione più delicata riguarda proprio Pierozzi, che dopo gli approfondimenti medici effettuati a seguito dell'infortunio alla coscia destra rimediato contro l'Arezzo, il 24 ottobre, dovrà sottoporsi a un intervento chirurgico. L'operazione è prevista per il 5 novembre in Finlandia e i tempi di recupero stimati sono di circa cinque mesi.



Doppio problema in casa Empoli, dove gli esami hanno evidenziato lesioni alla gamba destra per Cristian Cauz e Salvatore Monaco. Il primo ha riportato una lesione di medio grado al gemello mediale, mentre per il secondo si tratta di una lesione da trauma diretto al retto femorale. Entrambi hanno già iniziato il percorso riabilitativo, con tempi di recupero ancora da valutare.

In casa Sampdoria si ferma invece Yari Verschaeren, alle prese con un risentimento muscolare al flessore della coscia destra. Il centrocampista ha già iniziato il percorso di recupero. Resta indisponibile anche Tobias Lauritsen, ancora alle prese con la bronchite, ma il suo ritorno in gruppo è previsto nel corso della settimana.

Doppio aggiornamento anche per il Palermo, che dovrà valutare le condizioni di Mattia Bani e Niccolò Pierozzi. Gli esami hanno evidenziato una lesione all'arto inferiore sinistro per il primo, che seguirà un percorso riabilitativo con trattamenti specialistici. Il secondo, invece, sarà sottoposto nei prossimi giorni a un intervento chirurgico per la lussazione della spalla sinistra.

Infine, infortunio durante l'allenamento per il portiere del Modena Leonardo Consiglio, che ha riportato la frattura del setto nasale in seguito a uno scontro di gioco. La frattura è stata ridotta in Pronto Soccorso e l'intervento è riuscito perfettamente: il giocatore tornerà a breve a disposizione di mister Galloppa.