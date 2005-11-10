Allegri recupera Hojlund per Porto-Napoli, KDB in dubbio. Farioli strizza l'occhio a De Laurentiis

Il Napoli prepara la sfida al Porto in Champions e lo fa con una buona notizia e mezzo. Rasmus Hojlund infatti non ha più la febbre e quindi, salvo sorprese, sarà recuperato per il match del Do Dragao. Una riserva in più invece è lecito tenersela per Kevin de Bruyne, che lo staff medico ha valutato dopo l'allenamento della vigilia, ma non è detto che sia a disposizione.

Allegri sa come allentare la pressione

Il tecnico del Napoli ha voluto subito mandare un chiaro messaggio ai suoi per alleggerire il clima pesante che c'è dopo il ko di Torino: "In Champions League abbiamo il destino tra le nostre mani perché con 10 punti riusciremmo ad andare minimo ai playoff. Ma poi c'è da sistemare il campionato, che è la cosa più importante. Domani non è l'ultima spiaggia. è una partita importante. Manchester è quasi proibitiva. Noi il passaggio del turno ce lo giochiamo con Club Brugge, Viking e Sabah".

Farioli e l'Italia

L'allenatore del Porto è da sempre accostato alla Serie A e una domanda sul nostro campionato era inevitabile: "Ci sono già un sacco di volti nuovi e comunque quelli esperti sono tutti tecnici di grande qualità che hanno dato e continuano a dare tanto al calcio italiano, ci sono mille esempi come il mio amico Alvini. Viviamo a pochi km di distanza e nonostante sia arrivato tardi sta facendo benissimo e sta sorprendendo tutti. Poi ci sono altri allenatori esperti come Allegri, toscano come noi, che rappresenta uno dei riferimenti massimi del calcio italiano". Quanto al datato interesse di Aurelio De Laurentiis nei suoi confronti, Farioli commenta così la battuta se sia o meno andato in prescrizione: "Beh, allora dopo la prescrizione non c'è niente da aggiungere... In futuro chi lo sa, vedremo".