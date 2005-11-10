La vigilia di Lens-Como. Timori per Cahuzac, Fabregas stregato da Thauvin: "È incredibile"

Al di là del risultato, alla ricerca della prima prestazione convincente fuori casa in Champions League, il Como vuole sfatare il mini tabù e togliersi una soddisfazione nel bollente stadio Bollaert-Delelis. Tre punti con il Lens sarebbero un bottino così ghiotto per Cesc Fabregas e i suoi ragazzi in ottica qualificazione anticipata ai playoff, ma il tecnico catalano non ha voluto sapere di calcoli o classifica.

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Il valore di una storica qualificazione in Champions League va oltre qualsiasi altro discorso per l'allenatore del Como. "Questo è un regalo che ci hanno fatto questi giocatori e della squadra. Un grandissimo merito di quanto fatto l'anno scorso", ha dichiarato in conferenza stampa alla vigilia. "Dobbiamo essere contenti. Vogliamo fare di tutto per ottenere i tre punti. Dimentichiamoci dei 6 punti che abbiamo". Soffermandosi sul Lens, Fabregas ha pescato un giocatore su tutti temibile per la difesa lariana: Florian Thauvin. "È incredibile", ha detto subito il tecnico catalano. "L'ho sfidato quando era al Marsiglia e incrociato da allenatore a Udine. Fa la differenza, ha tanta qualità, segna molto. Va controllato molto bene".

La controparte

"Non faccio calcoli". Si è presentato così, invece, la guida tecnica del Lens Yannick Cahuzac, subentrato a Dino Toppmoller lo scorso 15 settembre. La sfida con il Como non l'ha presa alla leggera: "È una grande squadra con un vero piano di gioco, molto efficiente nel possesso palla. Mettono inoltre molta mobilità a centrocampo e sono molto interessanti nell'utilizzo e nella conquista degli spazi", l'identikit tracciato per presentare la formazione biancoblù. "È una squadra ben collaudata nei movimenti, una formazione molto completa", ha aggiunto. Elogiando invece Cesc Fabregas: "Un allenatore che per me rappresenta una fonte d'ispirazione. È giovane ma ha idee vere". Dal canto suo, i Sang et Or hanno necessità di punti dopo due sconfitte di fila tra Sporting e Bruges, così come di una reazione decisa dopo il ko nel derby perso con il Lille nel weekend.