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Italiano si mangia le mani, remuntada Bournemouth: Europa League, risultati e classifica

Yvonne Alessandro
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Yvonne Alessandro
Oggi alle 00:49I fatti del giorno
06.11.2026 00:49I fatti del giorno
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Ecco tutti i risultati e la classifica finale dell'Europa League alla chiusura del quarto turno di League Phase di giovedì 5 novembre
FotoTUTTOmercatoWEB
© foto di www.imagephotoagency.it

Al tramonto del quarto turno di League Phase di Europa League, i risultati maturati sui campi continentali offrono verdetti e colpi di scena. L'Anderlecht supera agilmente e con un gol per tempo il Salisburgo, mentre il Crystal Palace agguanta un insperato pareggio per 1-1 grazie al guizzo dell'ex Lazio Kamada al 91'.

Protagonista di una rimonta straordinaria è il Bournemouth, autore di un secondo tempo eccezionale con cui ribalta lo Sparta Praga (da 0-1 a 3-1) e centra una vittoria esterna pesantissima, al pari del NEC Nijmegen ai danni dell'Omonia. Stesso punteggio di 1-1 per il Lione che, orfano di Paulo Fonseca e alla prima uscita con Maciel in panchina, impatta a San Sebastian contro la Real Sociedad grazie alla firma di Tolisso, mentre la vittoria di misura strappata dal Levski lascia i polacchi dello Jagiellonia fuori dalla zona playoff e appena dietro il Milan di Ruben Amorim.

Nelle altre sfide della serata, oltre all'affermazione esterna della Juventus, il Benfica cala il tris contro il Lech blindando la vetta della classifica, il Celta Vigo cade a sorpresa al cospetto dei belgi dell'Union SG. Serata amara anche per il Besiktas di Vincenzo Italiano, sconfitto per mano del Celtic a Glasgow in un momento di flessione europea caratterizzato da un pari e un ko nelle ultime due uscite.

Ko rocambolesco per l'Ararat Armenia, che si butta via perdendo 3-2 in parità numerica contro i portoghesi del Torreense. Sorride invece l'OFI Creta con tre punti pesanti sull'Hapoel Beer Sheva, il Marsiglia espugna con autorità il campo di Leverkusen e il Sunderland delude le attese uscendo sconfitto per 2-0 dal duello casalingo con la Dinamo Zagabria.

I finali delle 18.45

Anderlecht-Salisburgo 2-0
20' Augustinsson (A), 90' Winkler (A)
Crystal Palace-Hoffenheim 1-1
7' Prass (H), 90'+1 Kamada (C)
Levski-Jagiellonia 1-0
83' Stoyanchov (L)
Lillestrom-Viktoria Plzen 0-1
10' Adu (V)
Milan-Ferencvaros 0-2
52' Joseph (F), 66' Joseph (F)
Nijmegen-Omonia 3-1
23' Diony (O), 50' Linssen (N), 74' Bischoff (N), 76' Linssen (N)
Real Sociedad-Lione 1-1
28' Oskarsson (R), 54' Tolisso (L)
Sparta Praga-Bournemouth 1-2
35' Singhateh (S), 57' Adams (B), 81' Evanilson (B), 90' Rayan (B)

I finali delle 21

AZ Alkmaar-Juventus 1-2
19' Koopmeiners (J), 37' Kolo Muani (J), 88' Meerdink (A)
Benfica-Lech 3-1
6' Rafa Silva (B), 67' Prestianni (B), 72' Bengtsson (L), 90' Sudakov (B)
Celta Vigo-Union SG 1-2
11' Duran (C), 35' Zeneli (U), 49' Zeneli (U)
Celtic-Besiktas 3-2
54' Olaitan (B), 62' Osmand (C), 78' Duran (C), 85' Kokcu (B), 87' Duran (C)
Hapoel Beer Sheva-OFI Creta 0-2
45'+2 Poungouras (O), 56' Fountas (O)
Bayer Leverkusen-Marsiglia 0-1
77' Gouiri (M)
Sturm Graz-Celje 2-3
29' Seslar (C), 40' Diakite (S), 45' Verbic (C), 73' Seslar (C), 90'+3 Diakite (S)
Sunderland-Dinamo Zagabria 0-2
22' Stojkovic (D), 39' Beljo (D)
Torreense-Ararat Armenia 3-2
13' Aguirre (T), 41' Muradyan (A), 58' Wilson Valdez (A), 90'+3 Vazquez (T), 90'+5 Drammeh (T)

La classifica finale

1. Benfica 12 punti - (4 partite) differenza reti 10
2. Bournemouth 12 - (4) differenza reti 9
3. Ferencvaros 12 - (4) differenza reti 8
4. Royale Union SG 10 - (4) differenza reti 8
5. Juventus 10 - (4) differenza reti 7
6. Olympiakos 10 - (4) differenza reti 3
7. Bayer Leverkusen 9 (4) differenza reti 7
8. Besiktas 7 - (4) differenza reti 3
-----
9. Dinamo Zagabria 7 - (4) differenza reti 1
10. Levski 7 - (4) differenza reti 1
11. Sunderland 7 - (4) differenza reti 0
12. NEC Nijmegen 7 - (4) differenza reti -1
13. Lione 7 - (4) differenza reti -1
14. AZ Alkmaar 6 - (4) differenza reti 3
15. Anderlecht 6 - (4) differenza reti 3
16. OFI Creta 6 - (4) differenza reti 1
17. Rennes 6 - (4) differenza reti 1
18. Omonia 6 - (4) differenza reti -1
19. Torreense 6 - (4) differenza reti -2
20. Real Sociedad 5 - (4) differenza reti 5
21. Crystal Palace 5 - (4) differenza reti 3
22. Sparta Praga 4 - (4) differenza reti 0
23. Hoffenheum 4 - (4) differenza reti 0
24. Sturm Graz 4 - (4) differenza reti -3
-----
25. Celje 4 - (4) differenza reti -4
26. Salisburgo 4 - (4) differenza reti -5
27. Celta Vigo 3 - (4) differenza reti -2
28. Milan 3 - (4) differenza reti -3
29. Jagiellonia 3 - (4) differenza reti -3
30. Viktoria Plzen 3 - (4) differenza reti -4
31. Marsiglia 3 - (4) differenza reti -4
32. Celtic 3 - (4) differenza reti -5
33. Hapoel Beer Sheva 1 - (4) differenza reti -7
34. Lillestrom 1 - (4) differenza reti -8
35. Lech 1 - (4) differenza reti -10
36. Ararat Armenia 0 - (4) differenza reti -10

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