Italia tra sorprese, esclusi e debuttanti. I 31 convocati di Mancini per la Nations League

Sono 31 i convocati del ct Roberto Mancini per le prossime sfide dell'Italia in Nations League contro Francia e Belgio, rispettivamente in programma giovedì 12 novembre a Milano e domenica 15 novembre allo stadio Re Baldovino di Bruxelles. Una lista che era molto attesa, in virtù soprattutto delle sorprese prima annunciate e poi puntualmente confermate. In questo senso, sono quattro i giovani alla prima chiamata in Nazionale maggiore: il centrocampista classe 2009 del Como Riccardo Cassano, il centrocampista classe 2008 del Parma Simone Lontani, l’attaccante classe 2006 del Milan Alphadjo Cisse e l’attaccante classe 2007 del Como Mattia Liberali (qui invece gli esclusi rispetto a settembre).

Per quanto riguarda Cassano (leggi qui la scheda sul gioiello del Como) e Lontani, non resteranno aggregati al gruppo per tutta la durata del raduno, ma nei prossimi giorni raggiungeranno le Nazionali Under 18 e Under 19, impegnate rispettivamente nel Mondiale al via il 19 novembre in Qatar e nella seconda fase delle qualificazioni al Campionato Europeo in programma dall’11 al 17 novembre nelle Marche.

Italia, l'elenco dei convocati

Portieri: Marco Carnesecchi (Atalanta), Gianluigi Donnarumma (Manchester City), Guglielmo Vicario (Juventus);

Difensori: Honest Ahanor (Crystal Palace), Alessandro Bastoni (Inter), Riccardo Calafiori (Arsenal), Federico Dimarco (Inter), Daniele Ghilardi (Roma), Michael Kayode (Brentford), Gianluca Mancini (Roma), Marco Palestra (Chelsea), Giorgio Scalvini (Atalanta);

Centrocampisti: Nicolò Barella (Inter), Riccardo Cassano (Como), Issa Doumbia (Sporting CP), Nicolò Fagioli (Fiorentina), Davide Frattesi (Lazio), Simone Lontani (Parma), Niccolò Pisilli (Roma), Samuele Ricci (Como), Alessandro Romano (Cagliari), Sandro Tonali (Tottenham);

Attaccanti: Nicolò Cambiaghi (Bologna), Alphadjo Cisse (Milan), Francesco Pio Esposito (Inter), Sebastiano Esposito (Sassuolo), Luca Koleosho (Paris FC), Mattia Liberali (Como), Gianluca Scamacca (Atalanta), Antonio Vergara (Napoli), Nicolò Zaniolo (Udinese).