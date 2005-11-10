Champions League, pioggia di gol: 9 sono del Como. Napoli travolto dal Porto, PSG 1°
Michele Pavese
Si chiude in modo spettacolare la quarta giornata della fase campionato di Champions League. Sono ben 44 le reti realizzate e a prendersi la scena è soprattutto il Como di Cesc Fabregas, autore di un'impresa destinata a entrare negli annali: un clamoroso 9-1 rifilato al Lens in trasferta. Una vittoria che conferma le ambizioni europee della formazione lombarda e la proietta tra le grandi protagoniste della competizione.
Serata da dimenticare, invece, per il Napoli di Massimiliano Allegri, travolto 4-1 dal Porto di Francesco Farioli. Gli azzurri riescono a rispondere con McTominay al vantaggio iniziale di Bednarek, ma nella ripresa i portoghesi dilagano. Vincono (di misura) anche Arsenal, Borussia Dortmund e Manchester City, tutte con un solo gol di scarto, mentre il Viking supera 4-1 il Sabah.
Tra le altre sfide spicca il successo del Bruges sul campo del PSV: ancora protagonista Nicolò Tresoldi, autore della rete che apre le marcature. Il Real Madrid supera invece l'AEK per 3-2 grazie al gol di Valverde al 92', mentre il Liverpool cade 3-2 in casa del Fenerbahce dopo aver subito la rimonta turca.
In vetta resta il Paris Saint-Germain, primo con 12 punti e una differenza reti di +15. Stesso bottino per il Real Madrid, secondo a causa del +6. Alle loro spalle c'è l'Arsenal con 10 punti, mentre il Como sale al quarto posto con 9, grazie a una differenza reti straordinaria di +13. L'Inter occupa la quindicesima posizione, più indietro la Roma (ventesima) e soprattutto il Napoli, che dopo la sconfitta in Portogallo scivola al ventisettesimo posto.
TUTTI I RISULTATI
AEK - Real Madrid 2-3: 12' Koita (A), 32' Bellingham (R), 75' Pilo (A), 78' Mbappé (R), 92' Valverde
Fenerbahce - Liverpool 3-2: 25' Nyoni (L), 29' Greenwood, 69' Isak (L), 73' Brown (F), 79' Muriqi (F)
Borussia Dortmund - Betis 2-1: 49' Fabio Silva (BD), 67' Ruibal (BS), 72' Karetsas (BD)
Porto - Napoli 4-1: 11' Bednarek (P), 43' McTominay (N), 71' Veiga (P), 80' Kiwior (P), 89' rig. Samu
Lens - Como 1-9: 7', 32' e 57' Douvikas, 40' Paz, 47' Da Cunha, 53' Kempf, 62' Liberali, 65' Aguilar, 69' Baturina, 92' Papaccioli
PSV - Bruges 1-2: 25' Tresoldi (B), 53' Sano (P), 65' Forbs (B)
Lipsia - Manchester City 2-3: 37' aut. Lukeba (M), 49' Baku (L), 58' Fernandez (M), 61' Nusa (L), 78' Haaland
Slavia Praga - Arsenal 1-2: 9' Madueke (A), 38' Gyokeres (A), 90' Nowak (S)
Viking - Sabah 4-1: 11' Mbina (S), 27' e 94' Botheim (V), 69' Tripic (V), 81' Falchener (V)
CLASSIFICA
1. PSG 12 (+15)
2. Real Madrid 12 (+6)
3. Arsenal 10 (+5)
4. Como 9 (+13)
5. Barcellona 9 (+8)
6. Aston Villa 9 (+6)
7. Manchester City 9 (+5)
8. Liverpool 9 (+4)
9. Club Brugge 9 (+4)
10. Sporting 9 (+4)
11. Betis 9 (+2)
12. Dortmund 9 (+2)
13. Bayern 8 (+7)
14. Stoccarda 7 (+3)
15. Inter 6 (+2)
16. LASK 6 (+1)
17. Manchester Utd 6 (0)
18. Galatasaray 6 (-1)
19. Fenerbahce 5 (-5)
20. Roma 4 (+2)
21. Shakhtar 4 (0)
22. Viking 4 (-1)
23. Atl. Madrid 4 (-1)
24. PSV 4 (-1)
25. Bodo/Glimt 4 (-5)
26. Porto 3 (-1)
27. Napoli 3 (-5)
28. Villarreal 3 (-6)
29. AEK 3 (-6)
30. Lipsia 3 (-6)
31. Sabah 3 (-6)
32. Feyenoord 3 (-7)
33. Lens 3 (-12)
34. Slavia Praga 1 (-4)
35. Lilla 1 (-6)
36. Slovan Bratislava 0 (-16)